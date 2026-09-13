¿Y por qué no?

Cuatro jornadas después de su regreso a Primera División, el Deportivo sigue sin conocer la derrota. Tras el tropiezo del Alavés en El Sardinero, solo Dépor y Barcelona se mantienen invictos, a la espera de que ambos disputen este domingo sus respectivos partidos de este fin de semana. Y, quizá más que los resultados, lo que llama la atención es la sensación que está dejando el equipo. Porque parece que hay gente que lleva esperando la derrota varias semanas. Como si fuese cuestión de tiempo. Como si, por ser un recién ascendido y haber pasado ocho años alejado de la élite, lo normal fuese asumir que en cualquier momento llegará el golpe que devuelva al Deportivo a su sitio. “No os ilusionéis demasiado, que esto es Primera”, se puede leer en redes sociales cada vez que el conjunto coruñés añade algún punto nuevo a la clasificación. Pero ¿por qué?

Evidentemente, Primera es otra historia. La temporada será larga, habrá malos momentos y llegarán derrotas. Nadie pretende pensar lo contrario. Pero tampoco parece lógico analizar a este Deportivo como si fuese un recién ascendido cualquiera. Básicamente, por el mercado de fichajes que han hecho. Aubameyang, Giménez, Casadó, Adama Traoré… Jugadores que, por nivel y experiencia, podrían tener un papel importante en muchos equipos de la máxima categoría. El Deportivo no se ha limitado a mantener el bloque que logró el ascenso y añadir alguna pieza para completar la plantilla, sino que ha dado un salto de nivel importante. Y ahí está la cuestión.

Si esos mismos futbolistas estuviesen jugando en un equipo que lleva varios años en la élite, ¿estaríamos esperando constantemente a que perdiese? Probablemente no. Simplemente valoraríamos que están haciendo un buen arranque y que tienen un curso ilusionante por delante. Una buena racha se interpretaría como lo que es, el resultado de tener un buen equipo y estar haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué con el Deportivo tiene que ser diferente?

Ya se esperaba la primera derrota contra el Villarreal. La Cerámica parecía un escenario perfecto para que llegase ese primer supuesto “golpe de realidad”. Y el Dépor ganó. “Bueno, pero es que el Villarreal todavía está en construcción”. Sí, pero el equipo blanquiazul ganó. Parece que siempre hay que buscar cuál es la excusa en lugar de valorar lo sucedido sobre el verde. Ahora el foco se pone en el Getafe, otro rival complicado y un partido en el que es evidente que perfectamente puede llegar la primera derrota. Pero si llega, será simplemente eso, una derrota. Como las que también sufren los grandes. Como la que vivió el Real Madrid ante el Betis o como los tres goles que le cayeron al Atlético en San Mamés. Porque quizá ha llegado el momento de dejar de mirar al Deportivo con miedo a Primera y empezar a mirarlo desde la ambición.

Nadie sabe hasta dónde llegará este equipo, pero después de lo visto en estas cuatro jornadas y del proyecto construido este verano, hay motivos de sobra para ilusionarse. Y, sobre todo, para dejar de pensar que la caída está, todo el rato, a punto de llegar. Porque, como dijo Laporte antes de empezar el Mundial de 2022 cuando le preguntaron por qué España podía ser campeona del mundo, en una respuesta que se hizo viral este verano... "¿Y por qué no?". Ya sabemos todos lo que pasó cuatro años después.