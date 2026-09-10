Vane Sotelo, una gallega de 100

Hay hazañas que necesitan algo más que un aplauso, un manteo o un simple "enhorabuena". Y en su día me prometí a mí misma encargarme de darle unas líneas a aquellas que atañen al fútbol sala. Más todavía al femenino. Hay cifras que se leen y se olvidan, pero hay otras que obligan a detenerse. Los 100 goles de Vane Sotelo con España pertenecen a la segunda categoría.

La pívot ourensana alcanzó el centenar en Polonia, convirtiéndose así en la primera jugadora en llegar a ese número con la selección española absoluta. Deja atrás los 99 de Javi Rodríguez. El catalán se quedó con la miel en los labios, pero la gallega se encargó de devorarlo todo.

La de Ourense ha celebrado 100 dianas en 103 internacionalidades. A punto está de marcar un tanto por partido. Casi nada. Incluso así escrito, en estas líneas, parece un hito al alcance de cualquiera. Pero solo Vanesa Sotelo ha podido. Directa a la historia del deporte nacional.

100 goles no son solo 100 goles. Son días de trabajo, de acierto, de partidos decisivos y también de días complicados. Muchos momentos de duda, con una rotura de ligamento cruzado anterior incluida. Una de esas lesiones que pone en pausa carreras, rutinas y certezas; una lesión que a veces obliga a poner punto y final. Volver ya era un reto. Hacerlo al máximo nivel y de esta manera es otra historia.

Quizás sea esa la parte que merece ser contada en un mundo que suele quedarse con la fotografía del momento. En este caso, la de Vane Sotelo siendo elevada por el resto de sus compañeras al cielo de Polonia, terreno para siempre marcado en su historia. El número redondo. Pero detrás de todo eso, de una cifra así, hay experiencias que no caben en una estadística de tres números.

1⃣0⃣0⃣ GOLES PARA VANE SOTELO CON LA SELECCIÓN



⚽️ La gallega falló 3 dobles penaltis en el partido contra Polonia pero anotó este golazo con el que superó los 99 de Javi Rodríguez.



✅ El partido acabó 3-0 para España. pic.twitter.com/tuf3fUPFm5 — Teledeporte (@teledeporte) September 9, 2026

Sin caer en comparaciones que siempre perjudican, démosle a las nuestras el lugar que se merecen. No por compasión, sino por mérito. No porque sean mujeres, sino porque lo que hacen merece y debe ser contado. Independientemente del deporte del que hablemos.

Los números convierten a Vane Sotelo en historia; el tiempo dirá si hemos sabido darle a esa historia la importancia que merece.