Luces y sombras en Santiago

Partiendo de la base de que la perfección no existe, ni siquiera en el arte, la Copa Galicia celebrada en Santiago de Compostela estuvo, en el plano organizativo, tan cerca de ella como lejos la Final Four de la Primera FEB 2025-26 que acogió el Coliseum.

Aunque no todo fueron luces en el torneo que acabó con el segundo título autonómico en las vitrinas del Básquet Coruña. Lo malo lo dejo para el final. Porque precisamente llegó al final.

La Fegaba, que este lunes celebró elecciones a la presidencia, hizo todo mejor, en el antes, el durante y el después, que su ‘madre’, la FEB. Todo atenciones, amabilidad, apertura de miras a sugerencias, peticiones cumplidas, solicitudes atendidas, preocupación por la comodidad, tanto física como electrónica y digital de los medios de comunicación (es una maravilla trabajar sin apreturas)... el ente federativo gallego cumplió con matrícula de honor.

Completaron el cuadro positivo los verdaderos protagonistas, los cuatro equipos. Todos ellos tuvieron opciones de meterse en la final. El Ourense sorprendió muy gratamente en la primera semifinal; su verdugo, el Básquet Coruña, bordó el baloncesto en la final, y el Obradoiro y el Breogán ofrecieron un precioso cara a cara que perfectamente podría haber sido de un partido ‘más oficial’.

Al otro lado de la balanza están dos aspectos ajenos a la Federación Gallega. Uno de ellos, hasta cierto punto perdonable. El Fontes do Sar fue horno a máxima potencia el primer día y a potencia media-alta el segundo. Sobre todo en la pista y las gradas, ya que en otras zonas sí se notaba el fresquito del aire acondicionado. A los responsables del recinto les faltó, seguramente porque la temperatura ambiente era más baja, aprender la lección de la víspera.

Lo que no tiene defensa es el comportamiento de uno de los empleados del Sar, ‘invitando’ a tres periodistas con malísimas maneras y peores palabras a largarse del recinto. “He quedado a las diez”, justificó el amigo antes de recomendar “iros a acabar a un hotel”. La respuesta a nuestro “estamos terminando de trabajar” todavía tuvo más falta de educación: “No es mi puto problema”. Espero que tratase mejor a la persona o personas con que había quedado.

Y así acabó mi compañero Raúl Ameneiro rematando la faena sentado en una acera a la sombra del Multiusos. Mientras lo hacía, un tal Diego Epifanio paró su coche y se ofreció a llevarnos. Muy buena gente y muy buen humor que nos quitaron de encima parte del cabreo.