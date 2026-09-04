De tu envidia nace mi fama

La frase del titular es muy habitual ya como meme en redes sociales, pero sirve para explicar muy bien lo que está sucediendo con el Deportivo. El conjunto herculino ha sido el gran animador del mercado de fichajes recientemente finalizado. Por el tipo de movimientos y por el factor sorpresa que supone el hecho de que sea un recién ascendido quien los haga. Y claro, cuando alguien se pone en el foco, los halagos honestos ante el trabajo bien hecho siempre vienen acompañados de críticas. Muchas veces malintencionadas. Otras tantas, corroídas por el resentimiento.

Lo cierto es que no son pocos los que se preguntan cómo es posible que el Dépor, que llevaba ocho años sin estar en Primera y acaba de acceder de nuevo a la máxima categoría, haya podido acudir al mercado gastando más de 20 millones de euros en traspasos, incorporando a algunos nombres hace no mucho extremadamente llamativos en el panorama futbolístico europeo y captando en el último día de mercado como cedidos a dos futbolistas con caché —y por ende sueldo alto— de LaLiga. Es normal que sobrevuelen las dudas para quienes no conocen la realidad del club, por supuesto que sí. Lo que quizá no es tan lógico es no querer atender a razones cuando se trata de explicar los porqués con datos objetivos.

Si el Deportivo hoy vive un momento boyante en lo económico es porque previamente tuvo que pagar un peaje. Un gran peaje, en forma de la venta de casi la totalidad de su propiedad a una entidad bancaria que funciona como un ente privado, por mucho que su germen tuviese un evidente componente público.

Por fortuna, esa empresa entendió que, antes que tirar el juguete al contenedor y quedarse sin nada, podía valerle mucho más la pena invertir en remendarlo para que volviese a ser uno de los más lustrosos de la colección. Y ya luego decidir qué hacer con él. Al fin y al cabo, por muy machacado que esté, Woody siempre seguirá siendo el protagonista de Toy Story.

Así, se puede decir que, una vez en la UCI, el Dépor tuvo mucha suerte. Por no desaparecer y porque dio con alguien que, hasta ahora y con sus fallos —que no se olvide la reciente crisis social—, ha mimado el juguete probablemente como ningún otro podría haberlo hecho.

Pero una cosa es reconocer que dentro de la desgracia ese componente afortunado jugó a favor y otra muy diferente tener que aguantar relatos que no buscan más que enfangar el camino del Dépor. Ya bastante sabe de barro como para tener que seguir tragándolo. Y ahora, en Primera, no ha hecho nada inmoral, ni alegal ni, por supuesto, ilegal. Solo apostar fuerte en su mano inicial. Las reglas las ponen los clubes. Y si alguien prefiere gastar sus energías en rabiar en vez de en pensar cómo su equipo puede hacer lo mismo a través de una buena gestión, es su problema. Por un lado, mejor. Porque, ciertamente, de esa envidia nace también nuestra fama.