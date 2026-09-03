Este fin de semana arranca el grupo 1 de Tercera RFEF y lo hace con expectativas altas para Montañeros y Silva. No se puede ser tan optimista con el Arteixo, pero su mercado de fichajes, pese a las dificultades, me da buena espina.

¿Qué espero de cada uno de ellos? Voy a ser directo: del Montañeros, que dispute el playoff de ascenso a Segunda RFEF; del Silva, el primer Top 10 de su historia en Tercera División/RFEF; y del Arteixo, un año más en la categoría.

Con el Monta hay varios motivos para creer que no se le está exigiendo más de lo que puede dar. El primero, que con Jairo Arias de entrenador el gran año de Preferente fue el segundo. De la sexta plaza a la primera. ¿Por qué no pensar ahora en un gran salto desde la décima del pasado curso?

Por supuesto, los fichajes que ha realizado. Varios de ellos (Pablo Martínez, Tomé, Cañi, Luis Castro o Adri Otero) eran deseados por cualquier club de la zona. Otros quizá tienen menos bagaje a sus espaldas, pero vienen en auge tras completar grandes actuaciones en equipos que pelearon por eludir la zona baja, como Silva (Iago Pérez) o Noia (Axel y Constenla).

Y tampoco hay que olvidarse de las renovaciones. De esos jugadores que ya están plenamente adaptados a un estilo que requiere su tiempo y que ayudarán a los nuevos. Es el caso del portero Marcos, el lateral Samu Rey, el centrocampista Dani Fernández o atacantes como Jorge Otero, Ogando y Pape.

La delicada situación económica del Arteixo permitió al Montañeros pescar en río revuelto, algo que también ha hecho el Silva con jugadores como Fer Gordo, David Rojo o el central Pablo Agulló. A ellos se les suma Mouriño, que viene de golear con el Órdenes en Preferente, o dos hombres que proceden del Racing Villalbés —David Buyo y David García— y que tienen una amplísima experiencia en la categoría.

Además, el terminar con buen pie el pasado curso bajo las órdenes de Diego Armando García hace que el proyecto parta ya con unas bases asentadas, por lo que pensar en el mejor Silva de la historia no es una quimera.

Más complicado lo tendrá el Arteixo, donde todo es nuevo salvo las renovaciones de Queijeiro y Fabio. Pese a ello, las cosas pintaban bastante peor hace mes y medio que ahora. El equipo ya cuenta con 24 jugadores en plantilla y Noé López podrá sacar un once competitivo desde el primer día. Clásicos como Antonio López, Quico González, Álex Ramos, Óscar Varela o Pablo Ramos tienen la tarea de guiar al equipo hacia la salvación, pero apuesto a que encontrarán gran ayuda en aquellos que vienen de abajo con hambre: Casariego, Pablo Roibás, Habib Sene, Dani Leo, Sergio Montes, Jairo Riveiro...