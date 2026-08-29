El Deportivo, farmeando aura

Plantarse en un espacio público ante la atenta mirada de los espectadores presentes y, simplemente, tratar de transmitir más confianza en uno mismo que el contrario a base de gestos, poses o coreografías. En algo tan simple como eso se resumen las batallas de aura, el nuevo fenómeno viral que ha traspasado las pantallas y arrastra a los adolescentes y preadolescentes a quedadas masivas. Gana el que más ‘farmee’. O, dicho de otro modo, el que recolecte más cariño por parte del público con su actuación.

Le reconozco que la moda nos puede parecer absurda a muchos. Sin embargo, le adelanto que en este espacio no encontrará una crítica a estas batallas. No conviene olvidar que hace no tanto, probablemente era uno mismo el que se dejaba llevar por corrientes que a sus mayores les parecían absurdas. Sería ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Al fin y al cabo, estas batallas de aura simplemente son un intento de encontrar el reconocimiento de otros. No hay nada más humano que la búsqueda de la aceptación social. Lo desean los niños, adolescentes, adultos y ancianos. Lo desean también los clubes de fútbol, que no dejan de estar dirigidos por personas.

Es cierto que se puede dudar de si el Deportivo también desea esa aceptación, a tenor de los últimos acontecimientos y del conflicto todavía abierto con su afición. Aunque yo casi les podría asegurar que sí, por mucho que, en algunas ocasiones, pueda parecer lo contrario.

Pero más allá de la aceptación de su afición, en lo que parece empeñado el Dépor es en llamar la atención del mundo entero. En ese espectro entra la retención hasta el límite de Yeremay Hernández o los fichajes de Pierre-Emerick Aubameyang, Angeliño Tasende y, ahora, Adama Traoré.

No me entienda mal. Estoy convencido que el Deportivo apuesta por estos perfiles porque cree que son los adecuados para obtener un salto de calidad en su plantilla y, sin renunciar a nada, asegurar la permanencia en una Primera a la que tanto ha costado volver. Pero no puedo evitar pensar que estos movimientos tienen un cierto punto de potenciar la ilusión de la hinchada (yo he caído, lo reconozco) y de alimento del propio ego.

Mola muchísimo ver cómo tu nombre resuena por ser capaz de fichajes que hace unos meses parecían únicamente reservados al Modo Carrera del FIFA (o FC ahora). Pero juntar futbolistas con mucha fama o media en los videojuegos no garantiza nada. Por supuesto, puede acercar a ganar si están vigentes. El lustre no se regala. Pero no conviene olvidar que en un deporte colectivo, los éxitos llevan siempre como apellido la palabra ‘equipo’.

Por eso mismo, esperemos que en la búsqueda de convertirse en el que club que más aura farmea tras este mercado, el Dépor no haya perdido energías para terminar de construir un conjunto. No tiene sentido ocultar las grietas de la casa con fuegos artificiales. Porque no hay nada más dramático que comprarse un coche deportivo para fardar en la carretera mientras se subsiste, en privado, con una dieta a base de macarrones con tomate... o de aura.