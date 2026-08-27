Andrés Díaz, una leyenda de la ciudad

Era una niña, o por lo menos todavía no mayor de edad, cuando Andrés Díaz vivía sus mejores años, aquel 1999 en el que batió el récord de Europa bajo techo de 1.500 metros, se colgó el bronce mundial indoor y fue finalista en el Mundial de Sevilla. Para mí es inolvidable aquel trenecito de españoles que perseguían a dos de los más grandes de todos los tiempos, el marroquí Hicham El Guerrouj, oro, y el keniano Noah Ngeny, plata. Reyes Estévez fue tercero, Fermín Cacho cuarto y el coruñés, quinto con su mejor marca personal: 3:31.83. Para alguien como yo, que su primer recuerdo deportivo es el oro olímpico de Cacho en Barcelona 1992, era lo más parecido a lo que se diría en esos tiempos, alucinar en colores. Un chico que había salido de mi misma ciudad estaba peleándose con los colosos del atletismo mundial. Por orgullo patrio, tal y como era del Dépor, en atletismo animaba a Andrés Díaz, al que además era muy fácil seguir en las carreras, el más alto y el del pelo largo. Support your local athlete.

La Milla Andrés Díaz ya es una realidad Más información

Mucho antes de dedicarme a esto de juntar letras, de hacer entrevistas y de intentar dar voz al deporte coruñés más allá del fútbol, yo le gritaba a la tele como si las ondas electromagnéticas pudieran llevarle mágicamente los ánimos desde mi casa hasta su oreja en plena recta final de las carreras (en realidad, esto no he dejado de hacerlo con los deportistas que apoyo en cada competición). Así que recuerdo perfectamente la primera vez que tuve ocasión de entrevistarle. No cabía en mí de nervios. Desde entonces ya van unas cuantas. Porque nunca me ha dicho que no a nada, ya fuera hacer de jurado, entregar un premio o contar su historia del antes, durante o después del deporte. Amabilidad pura. Aunque suene a tópico, de esos con los que se cumple aquello de “gran atleta, mejor persona”.

"Me contaba que cuando Jakob Ingebrigsten le quitó el récord de Europa 22 años después y salió en todos los medios, se sorprendieron algunos de sus clientes que no tenían ni idea de quién era ni lo que había conseguido. Cuánta cultura deportiva nos falta"

El próximo 9 de octubre se celebra una milla urbana que lleva su nombre, con la que A Coruña saldará la cuenta pendiente que tiene con su mejor atleta de la historia, al que ya le dio la espalda cuando le dejó sin pistas donde entrenar tras el cierre de las del estadio de Riazor (otra deuda sin saldar). Un homenaje que llega tarde, pero aún a tiempo. Me contaba, tan humilde como acostumbra, que cuando Jakob Ingebrigsten le quitó el récord de Europa 22 años después y salió en todos los medios, se sorprendieron algunos de sus clientes que no tenían ni idea de quién era ni lo que había conseguido. Cuánta cultura deportiva nos falta. Que esta Milla sea la primera de muchas y que no haya nadie en A Coruña que pueda volver a decir que no sabe quién es una de sus leyendas.