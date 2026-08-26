La ilusión de lo desconocido

Por lo visto, Antonio Hidalgo tiene a su lado en el banquillo la solución a todos los problemas del Deportivo y se resiste a utilizarla. Al menos eso es lo que se deduce de una buena parte del deportivismo que cree que el club blanquiazul ha conseguido firmar en Teun Gijselhart a un centrocampista que seguramente hubiera cambiado el sino de las dos primeras jornadas del equipo blanquiazul. Pero el técnico de Granollers ha preferido guardárselo.

Es esa ilusión por lo desconocido lo que mueve el mundo del fútbol cada vez que se abre una ventana de fichajes. Ese talento por descubrir, ese futbolista que es todo potencial mientras que el césped no diga otra cosa. De fondo, claro, hay algo tan viejo como la pelota: pocos seguidores se fían del entrenador de su equipo. De cualquier entrenador. Pero el que firma estas líneas, que habitualmente siente importante empatía con los inquilinos del banquillo, aunque solo sea por lo complicado que me parece liderar grupos tan peculiares como los que se dan en un vestuario de fútbol, siempre suele concederles a los técnicos el beneficio de la duda.

O, lo que es lo mismo, creo que no se tirarán piedras contra su propio tejado. En A Coruña tenemos además ejemplos recientes. Primero, poco menos que se pidió cárcel para Idiakez y Gilsanz por no utilizar a un Charlie Patiño que hoy sigue buscando destino a pesar de saber que no cuenta desde hace semanas. En enero se esperaba a Riki como agua de mayo para llegar y ponerse la camiseta porque era la pieza que faltaba para el plan maestro. Nadie se acuerda ahora mismo del asturiano, que por cierto ha jugado los mismos minutos que el neerlandés. Quizá Teun sea el próximo gran mediocentro joven de Europa. Quizá sea un chico con talento, pero que necesita tiempo para adaptarse a un contexto completamente diferente. Será el verde el que arroje la respuesta.