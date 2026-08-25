No rompan la baraja cuando aún se reparten las cartas

El algoritmo, que me conoce bien, me recomendó en la mañana de este martes una publicación en una red social. “Jornada 2. Sodes insoportables, chaval”, decía. No se puede decir más con menos. En realidad hay mucho estomagante licenciado por ahí suelto, pero cuando hay una pelota de fútbol por medio la digestión a veces se hace especialmente pesada. Hay también, no hace falta ser apocalíptico, gente con la que no compartes opinión, pero con la que es posible contrastar y exponer ideas. Por cierto, no siempre es necesario expresarlas en público: con los años he entendido la importancia de reservarme ciertos criterios y valoraciones. No lo haré con el Málaga-Deportivo de la todavía segunda jornada de Liga, como bien puntualizaba el anónimo escribano de la red social.

Me entretuvo el partido, lo normal cuando el marcador es parejo. Y, durante varios tramos del mismo, no me disgustó el Deportivo. Eso se ve que no es tan normal. O igual es que el algoritmo pone ante mí a una mayoritaria tribu de exigentes paladares futbolísticos. La vida también lo hace. Así que intentaré explicarme, no vaya a ser que haya quienes estén de mi lado y tras empatar los dos primeros partidos del campeonato se sienta engullido por una ola de fatalismo. Aquí tienen mi solidaridad.

El Deportivo juega en Primera División porque en el final de la campaña pasada encadenó doce partidos sin perder, de los que ganó ocho. Lo hizo en el momento decisivo de la temporada, cuando a muchos les tiemblan las piernas bien por la fatiga, bien por el cagazo. Justo ahí lució bien engrasado y lo hizo para competir de manera sobresaliente, siempre en la pelea, con la fe y la constancia necesarias para desmentir incluso a quienes minusvaloraban que revertir el signo de los partidos sobre la hora era una cuestión de fortuna. Había algo más, eso quedó muy evidente.

“¿A qué juega el Deportivo? Me gustaría saberlo”, escucho y leo. Trataré de aportar luz y apuntaré al menos lo que veo yo: estamos ante un equipo con sello de entrenador y ese no es un mal detalle para empezar porque al menos ya indica que detrás hay una idea y a algo juegan. En Primera, con algunos futbolistas que elevan el nivel de la plantilla y que aportarán matices que aún estamos descubriendo, tiene pinta de que seguiremos tratando de evitar partidos descontrolados y se trabajará para evitar transiciones que cojan al equipo abierto, volveremos a buscar y ajustar soluciones en función del rival, a plantear estructuras versátiles que dependen de si el equipo tiene la pelota o si no la tiene a que altura se posiciona para defenderse (cuando veo la línea defensiva de cinco en eso que ahora llaman bloque bajo me acuerdo de los gurús que me dicen que el equipo juega 4-4-2), a atraer rivales para generar espacios y romper líneas con el pase tal y como lo hizo en el excelente gol de Aubameyang en La Rosaleda, una acción en la que hay poner el foco no solo en la excelente definición del delantero sino en cómo se forjó esa posibilidad. ¿Divertido? Durante más tiempo del deseado no. Como irredento creyente de la iglesia de Klopp me gustaría que mi equipo rockanrolease. No siempre es posible que el Deportivo coincida con mi paladar, pero no por ello dejaré de degustarlo. Y tampoco creo que, en la variedad de discursos exitosos que promueve el fútbol, el plan de Hidalgo le incapacite para llegar al éxito. Ya lo ha demostrado.

El Deportivo aplicó, por momentos, en Málaga una excelente presión avanzada por otra parte imposible de mantener durante largos minutos a estas alturas del curso. Y movió la pelota con criterio cuando el rival decidió encimarle. Lo hizo hasta llegar al gol al superar y retratar al Málaga en una de esas lizas. ¿Se echó atrás el equipo? Lo sensacional hubiera sido que jugase el resto del partido en campo contrario ante un rival enardecido y en un estadio caliente. A veces los otros también ponen lo suyo. El empate, en el instante que llegó y más con un penaltito, fue demasiado premio para el Málaga, que tras esa igualada sí que pudo ganar el partido porque fue a más mientras el Deportivo se acható. Y sufrió. Claro que sufrió. Si alguien espera que eso en adelante no suceda, más vale que se vaya ubicando.

Mientras tanto el examen diario empieza a ser realmente exigente tras sumar en los dos primeros partidos de Liga ante dos de los once o doce rivales directos por la permanencia. Villares, clave todas las temporadas en el andamiaje blanquiazul desde que dio el salto al primer equipo, sobra en Primera. A Altimira, que juega tocado, no le da en esa categoría, tampoco a Bil y ya no digamos a Zaka, Noubi se cree Naybet, el big data polaco de Ede no suma igual en España, Amatucci y Soriano necesitan un grandullón al lado. Mella y Yeremay son dos alevines. Y hacen falta fichajes y que haya salidas. Pero para eso está el mercado abierto y por eso, y por todo lo anterior también, conviene ser precavido. El Deportivo es un equipo en construcción que parte además de una base que le dio resultado. No está en mala situación para crecer. A esta altura convendría tener templanza, valorar lo bueno que tenemos (que no es poco) y no romper la baraja cuando todavía se están repartiendo las cartas.