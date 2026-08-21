Parte de la religión

Se hace difícil explicar a los allegados por qué reina la apatía en un momento tan especial. Que cómo el aspecto deportivo, soñado durante tres mil días con sus tres mil noches, ha quedado relegado a un tercer, cuarto o quinto plano. Abuela, si te cobran veinte euros por ir a misa, no te va a preocupar la afonía del sacerdote. Es ese error de medición, de desconocer el terreno de lo sagrado, porque no todos buscamos que nos perdonen la vida y porque nada tiene que ver eso con la fe, lo que nos ha llevado hasta aquí. El culto tiene características muy suyas, entre las que destaca ser muy fácil de rentabilizar pero imposible de prohibir. Me descoloca leer anuncios de desunión, nada más lejos de la realidad, hay mucha unión en una guerra santa, difícilmente puede haber más unión que en una guerra santa. Si es nuestra fe la que ha sido prueba de éxito, incluso motivo de orgullo de quien, por beneficio propio, se ha vuelto enemigo, ¿por qué deberíamos preocuparnos?

No es de sufrimiento nuestro recuerdo de aquellos tres mil días. Y no porque no lo hubiera, que lo hubo, simplemente no es así nuestro recuerdo. Los trenes que perdimos, los que no, las más altas pasiones, el frío y el calor, todo eso es alegría hoy. Lo que pudo haber sido es sin duda peor de lo que en realidad fue, porque hemos sido felices en lugares que ni creerían. Quizás no responda a leyes de mercado, y quizás por eso nos guste así. Muy alto es el desconocimiento sobre este país de alguien que, extranjero por naturaleza o voluntad, se atreva a presentar una dicotomía entre pasión y ley, y aún por encima guarde un mínimo de esperanza en que el pueblo —no su pueblo— se conforme con la ley. Si el responsable de buscar un equilibrio comete el error de descartarlo, ha de saber que es esta una elección casi nacional, obvia en la calle, y con el magno poder de acercarnos a personas a las que, de no ser así, jamás nos habríamos acercado. Si en las mejores escuelas no enseñan esto, o en su defecto, no proporcionan las herramientas para entenderlo, que se las trague la Tierra. Para la directiva, buenas noticias, siempre habrá vuelos a Nueva York. Nosotros estaremos en el templo.

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Andrés R. Piñeiro - @andresrpineiro. Ingeniero informático y socio del Dépor.