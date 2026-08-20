Mis males no tienen remedio

Ya saben, contigo porque me matas y sin ti porque yo me muero. Que me permita Emilio José utilizar un par de frases de su conocida canción.

Vienen a cuenta de lo que vi el lunes en Riazor. Fueron varios los comentarios la temporada pasada en los que manifesté mi ignorancia sobre cómo jugaba el Deportivo. Cuando veía un titular de que el equipo lo bordaba siempre me echaba las manos a la cabeza para entender si era posible en base a la coherencia decir algo así. Pero “hay gustos pa tó”.

El equipo tenía muchas carencias. No jugaba de una manera que garantizara, ni muchísimo menos, lo que luego llegó que fue el ascenso directo. De hecho, el entrenador varias veces se refirió a que el objetivo era quedar entre los seis primeros. Señal inequívoca de que nos valía con entrar en promoción.

Cinco apuntes del Deportivo-Elche: el fondo y las formas Más información

De los primeros 33 puntos en juego hilvanamos 3 victorias (Sporting, Mirandés y Huesca) con la inicial ante un Granada capitidisminuido. Sumamos 17 puntos. Vino la primera gran racha ganando a Zaragoza, Leonesa, Córdoba, Ceuta y Albacete, serie que compensamos por desgracia ante Castellón, Real Sociedad B y Andorra contra los que caímos y ante Cádiz y Las Palmas contra los que empatamos y finalizamos la primera vuelta. Teníamos en la clasificación con 9 partidos ganados (27 puntos), 7 empatados (7 puntos) y 5 perdidos, 34 puntos. Racing, Las Palmas, Almería y Castellón estaban por encima. Cádiz con nosotros y Málaga, Burgos, Córdoba y Ceuta a 2 puntos.

Nuestro juego no era brillante, ni muchísimo menos. El entrenador tenía razón, el objetivo era acabar entre los 6 primeros que dieran opción a la “promoción”.

Volvió la racha buena, ganando al Eibar, al Almería o a la Leonesa en los últimos minutos de cada partido. Con más fortuna que juego.

Los rivales como Almería, Las Palmas y Málaga iban dejando un hueco por lo que se colaron los nuestros. Y llegó la secuencia definitiva ganando a Leganés, Cádiz (marcamos en el 88’) y Andorra (que nos dio un baño) para llegar a Valladolid y tener el placer de ascender el 24 de mayo.

Vuelvo a preguntar: ¿a qué jugaba el Deportivo? ¿qué esquema de juego tenía? ¿qué referencias? ¿jugaba a dominar y tener la pelota, al contraataque, a ceder la posesión?

Mismas preguntas que me hago ahora mismo tras el comienzo ante el Elche que me deja muy preocupado. Porque hay más “elches” en la categoría y si no podemos con estos, ¿vamos a poder con Barça, Villarreal, Atleti, Real Madrid…?

Málaga en La Rosaleda y Valencia en Riazor nos van a aclarar mucho las cosas, para bien o para mal. Es la temporada que entiendo como la más importante en muchos años

La IA predice un descenso del Deportivo... como claro colista Más información

En 1991 ascendimos a Primera tras 18 años en Segunda, estancia en la categoría de plata con más pena que gloria. La campaña siguiente casi descendimos. Hasta el punto que tuvimos que jugar una “permanencia” contra el Betis. Ganamos en Riazor 2-1 con goles de Albístegui y Kiriakov y empatamos a 0 en el Villamarín con el famoso abrazo de Arsenio a Martín Lasarte y la frase “¡cuánto sufrimos Martín!”.

En ese momento se confirmaron los fichajes de Bebeto y Mauro. Que junto con otros hicieron del Deportivo un equipo potente que acabó 3º en la Liga a solo 4 puntos del campeón Barcelona. Una hazaña que nos permitió ir a Europa por primera vez y lo que vino luego: Copas en 1995 y 2002 y Liga en 2000.

Por esto creo que esta temporada es importantísima para el futuro de los blanquiazules. Si nos quedamos en primera nos acordamos de José María García cuando en la publicidad decía “Vamos a por esos millones, vamos a por todas”, y si volvemos al pozo…Uffff, no quiero ni pensarlo.

De momento, como dice el actual técnico, acabamos de empezar y queda “un mundo” pero las sensaciones, a mí, y en tan poco tiempo, no me gustan.