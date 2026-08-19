Cómprame por lo que valgo

Se cumple un mes desde que terminó el Mundial 2026. Muchos partidos, muchas selecciones, aumentó la competición y también lo pobre de equipos que en la vida de cien partidos ganarían uno a sus rivales.

España campeona. Y contra pronóstico Argentina subcampeona. Scaloni, como seleccionador tiene su mérito y su culpa. El resto atiende al nombre propio de Leo Messi. Sin duda entre los 5 mejores del mundo de todos los tiempos. Y aprovechándose de eso y de un juego duro, viril, sin cortapisas para estar en el límite de lo permitido y de lo que no lo es, volvieron a colarse en la final cuando había selecciones que, hablando de calidad futbolística, tenían mucha más.

Cuando era niño escuchaba las alineaciones de memoria que repetía mi padre: Ramallets, Seguer, Biosca, Gracia, Bosh, Segarra… O aquella que comenzaba por Araquistain, Santamaría, Pachín, Del Sol, Miera… Incluso la de Molina, Campanal, Costas, Oliveros… o claro la de Carmelo, Orúe, Aranguren, Canito, Mauri, Zugazaga…

He comenzado con la alineación de portero para arriba. Pero esas formaciones acababan con gente como Kubala, Suárez, Villaverde, Manchón, Di Stéfano, Puskas, Gento, Canario, Mateos, Rivera, Uribe, Argoitia o Arieta.

Después de un buen rato de lectura no he mencionado a nadie del Atlético de Madrid. Mi familia madrileña vivía en la avenida de Oporto. Muy cerca del Manzanares y les tiraba lo rojiblanco. A mí no. Ya tenían el antecedente de Medinabeytia, Gryffa o Cardona. Luego: Ovejero, Heredia, Panadero Díaz o “el ratón” Ayala. No me gustaban. Basaban su fútbol en “tenerlos más grandes” que los demás. La fuerza (a veces desmedida) y el ímpetu condicionaban su juego.

Pasados 20 años, un deportista argentino de primerísimo nivel en su especialidad, me preguntó en una cena. “¿Quieres hacerte millonario?” A lo que le respondía que no estaría mal. Y me comentó. “Compra a un futbolista argentino por lo que vale y véndelo por lo que él dice que vale”. Con lo uno, con lo otro y en resumen, el futbolista argentino no me cae nada bien. Los argentinos sí. Sin duda. No confundir.

Pueblos originarios antes de la conquista y de ser colonia española, revolución a comienzos del siglo XIX, independencia y la gran organización a finales de ese siglo con millones de inmigrantes, entre ellos decenas de miles de gallegos. Por fuerza me caen bien.

En la final del Mundial salieron descaradamente a llegar, como fuera, a los penaltis. Inferiores en calidad individual y como colectivo a la selección española, su tarea era destruir. Hicimos felices a los brasileños, que tras fracasar un torneo más y yéndose a casa con prisa, vieron como sus archienemigos argentinos no levantaban el título por segunda vez consecutiva. Porque lo de la canarinha también es para echar de comer aparte. Con Alisson, Ederson, Marquinhos, Casemiro, Vinicius, Neymar o Raphinha se fueron a casa de forma casi inmediata. La retransmisión de un brasileño cantando el gol de Ferrán es memorable. Posiblemente uno no hubiera cantado con tanta pasión uno de Brasil.

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Pasado un mes reconozco que no tenía razón en muchas cosas. Empezando por Ferrán Torres. Nunca me ha gustado como jugador. Pero en el Barça y ahora en el PSG... tiene que ser bueno. Su gol pasará a la historia.

Nadie contaba ya con Unai Simón en portería. Venía el tal Joan García, buenísimo portero que parecía para muchos el indiscutible para titular en la puerta española. Menos para De La Fuente. Creyó en el vasco y lo mantuvo y el alavés le correspondió recibiendo un solo gol. No me gustaban, por distintas razones, incluida la que estaban a mi juicio sobrevalorados, ni Cubarsí, ni Fabián ni Baena. Magnífico Mundial de los tres. Espectacular. ¡Qué buenos!

Y ni que decir que lo de Rodri fue una pasada. Ordenando, dirigiendo, marcando los tiempos, eligiendo la mejor opción siempre. Parando. Acelerando. En el Deportivo recuerdo, claro, a Mauro Silva y luego, normal, a Sergio González Soriano que, a distancia, hacia esa labor.

Sergio dejó el Deportivo en el año 2010, o 2011, y comencé a seguir a Rodri en el 2016. ¡Qué maravilla! ¡Qué control del juego! Mi favorito para esa posición con Sergi Darder.

Tagliafico, Lisandro, Romero, Montiel, Enzo, De Paul, Paredes, Molina… estáis bien donde estáis. De segundos. Por vuestro fútbol y vuestra actitud. Y gracias a que en la selección teníais a un tal Messi. Qué si no, ni eso.