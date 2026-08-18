Regreso a Ítaca

Busqué mi asiento, lo limpié con lo que tenía a mano, miré en derredor y unos minutos después vi a Pierre-Emerick Aubameyang (un nombre de esos que da gusto decir y escribir al completo, que llena la boca y el teclado) amansar con el empeine una pelota lejanísima y, con la naturalidad de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces, desplazarla tranquilísimamente hasta el fondo de la portería rival. Pensé que si estaba en Riazor y aquello era un gol del Deportivo, entonces sí, había regresado a la Primera División como Odiseo regresó a Ítaca.

Hay que ponerse homérico por eso de estar en el espíritu del tiempo. Todos (es un decir) hemos visto “La Odisea” en el cine este verano, algunos volvimos a la lectura del clásico, y unos pocos también nos hemos entretenido con las controversias posteriores. Para los deportivistas, la versión de Christopher Nolan palidece en magnitud épica frente a las venturas y desventuras del Dépor y su gente en los 3.000 días transcurridos desde aquel adiós casi forzoso al fútbol profesional, Primera primero y Segunda segundo, con Tebas por el medio cual Agamenón, y este retorno a la orilla mediante episodios fantásticos que merecerían ser cantados por un bardo (o por un podcast).

Los devotos del texto acusan a Nolan de presentar una reflexión final en su película que no es propia de la obra, de someter la universalidad del texto a un discurso que es particular de este momento, y de buscar un giro que forma parte del efectismo de su cine. Es culpable, pero opino que hace bien.

A la vista de lo ocurrido alrededor de la campaña de abonos del Deportivo y sus consecuencias, ya sean las condiciones particulares de una grada o las generales de todos los bolsillos, yo también me pregunto como lo hace el Ulises del cine desgastado por tanto esfuerzo, si no seremos en realidad nosotros, viejos socios y socias de Riazor, los Pueblos del Mar; si resulta que ya no se nos reconoce y se nos confunde con foráneos que traen la ruina al hollar tras largo tiempo en el salón de nuestra casa, allí donde ahora Antínoo y el resto de pretendientes se aprovechan de la xenía, el código sagrado de la hospitalidad griega, para ocupar el trono vacío que guardaban Penélope y Telémaco. Nolan imagina a un rey que pone todo su empeño en volver a un reino que debe abandonar. “Exilio” no es una palabra griega, pero “ostracismo” sí lo es.

En la versión que nos ocupa, la blanquiazul, fue Aubameyang quien disparó la flecha certera entre las hachas. Argos reconocería solo con olerlo también al equipo de Hidalgo que, aun con ropajes nuevos, no pudo disimular los gestos que le son propios y lo delatan: la competitividad en cualquier escenario, mas también la pasividad para intentar ganar desde la reacción antes que desde la acción. Y podría seguir usando episodios del poema para hablar de fútbol, que es, finalmente, lo que todos queremos hacer. Sin embargo, tocará hacerlo cuando proceda porque, como le ocurre a Odiseo, la alegría del regreso se estrella contra la realidad. Hoy toca cantar un verso que podría ser de Homero, pero es de Nuno Pico: “E teño que calmarme pa non darlle de comer / a esta pena que a veces teño”.