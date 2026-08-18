El Dépor frente al espejo

No me cansaré de decirlo. El papel lo soporta todo, pero el verde es el verdadero algodón. La prueba infalible. El césped no engaña. Y cuando la pelota echa a rodar, ya nada se puede esconder. Ni lo bueno, ni lo malo.

El regreso a la élite absoluta puso al Deportivo frente al espejo y le mostró que por mucho lustre que tenga y muchos millones que haya invertido este verano, no se puede convertir de un día para otro en un equipo de Primera División. No hay nada malo en ello. Habrá que sufrir. Y sufriendo, como diría Antonio Hidalgo, también se puede disfrutar. Si cuesta, el premio sabe mejor.

En realidad, que sucediese lo contrario sería lo extraño. Porque tener que demostrar más que el resto y pagar peajes es lo más lógico para cualquier recién ascendido. Y más, si el equipo en cuestión lleva ocho años alejado de los grandes focos, penando entre la plata y el barro. El sitio del Dépor como club está entre los grandes por historia y seguimiento, pero deberá evidenciarlo en el campo. Ahí, en el rectángulo, todo se convierte en un once para once en el que de nada vale el cartel de las entidades, construido a través de su pasado y de las expectativas presentes.

Sí pesa más en ese combate el nombre de los futbolistas. Aunque ese presupuesto lustre debe venir siempre acompañado de posibilidades de rendimiento inmediato. Eso lo tiene, sin duda, un Leo Román que ha llegado al Dépor en el mejor momento de su carrera. Y también se le presupone a Pierre-Emerick Aubameyang. A la primera de cambio, el gabonés demostró que la edad es solo un número. A falta de ver cómo le va pesando la temporada, Auba está vigente y puede ser decisivo.

De hecho, Leo Román y Aubameyang fueron las razones que explican por qué un Deportivo de andar por casa estuvo muy cerca de sacar los tres puntos en su regreso a Primera más de 3.000 días después. Tuvo más pegada y un mejor portero que el Elche. El fútbol es un deporte muy complejo en su fondo, pero se puede explicar y entender de una manera muy simple.

No es mal punto de partida comenzar el curso sabiendo que, al menos, dispones de calidad diferencial en las dos áreas. Que estás en predisposición de superar a rivales directos a poco que no te equivoques. El gasto, si es rentable, se convierte en inversión.

El tema pasa ahora por encontrar algo más que eso. Por acompañar al principio y al final de su once con más piezas que permitan al equipo encontrar una identidad propia y un rendimiento sostenido. Jugar más y mejor siempre desde lo colectivo siempre será una mayor garantía que tratar de vencer desde el talento individual.

La temporada pasada, el Deportivo fue evolucionando hasta convertirse en un equipo que sabía qué hacer con balón y sufría más sin él. Que tuvo alma, pero también encontró el fútbol. Ahora, deberá potenciar esa fortaleza ofensiva y acabar con esa debilidad defensiva.

El problema es que, quizá, no sea posible sin terminar de hacerse más fuerte en el mercado para pulir sus evidentes defectos. Todos los tienen, pero al novato, por mucho que trate de ocultarlo, siempre se le notarán más. Por eso un Elche ramplón y a medio construir fue el mejor espejo posible para que el Dépor reafirmase sus fortalezas. Pero también para que no olvidase sus carencias.