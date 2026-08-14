Sí, me gusta Voa. Me gusta, en primer lugar, que el club tenga un himno hecho por músicos y deportivistas. También me gusta que tenga un himno consensuado y con una letra que no personaliza. ¿Qué sucedería dentro de diez o veinte años si el himno no mencionase a los futuros mitos deportivistas? Me gusta que diferentes ámbitos del club aparezcan representados. Con el ‘ti es orde e es talento’ de una de las grandes leyendas del club, Arsenio Iglesias. Y como los ‘Nos ollos dos nosos fillos, dende o ceo os nosos avós’ y el ‘ti somos nós’ surgidos de la grada de Riazor. Me gusta que los símbolos de la ciudad que lo ha visto nacer y crecer y que lo mantiene con vida 120 años después aparezcan a través del ‘faro que alumea o mundo’, del ‘bater as ondas’ y del ‘sal e vento’. Me gustan los guiños a nuestra cultura, idioma, gaitas y panderetas, mediante, y el protagonismo de ese leixapren, la estrofa de ida y vuelta (‘Carmiña, Carmela’) tan tradicional en la música gallega. Me gusta la presencia de la teimosía (‘Voa, contra o vento, Dépor voa’ o ‘Se sentes, marchar o soño, medrarei unha ilusión), que recuerda a esa oda al tirar hacia adelante ante cualquier adversidad que es el You’ll Never Walk Alone, la canción de Gerry and The Pacemakers que la afición del Liverpool adoptó como himno y que Xoel López soñaba con pintar de blanquiazul. Y me gusta especialmente ese final tan contundente, con sonoras percusiones y el ‘Forza Dépor’ intercalado por sílabas en medio de las mismas. Porque no hay cántico ni expresión que haya calado más hondo en el deportivismo y más allá. Es nuestro ‘Hala Madrid’, nuestro ‘Visca el Barça’, nuestro ‘Aúpa Athletic’, nuestro ‘Amunt Valencia’. Y porque en parte recuerda al ‘Forza Dépor, oé’ que tantas veces retumbó en Riazor.

Las tan odiosas como inevitables comparaciones nos llevan a medir Voa con el propio YNWA, con esa especie de versión del Bohemian Rapsody de Queen que C. Tangana compuso para el centenario del Celta o con la emotiva canción con la que El Arrebato celebró los cien años del Sevilla. Cada uno tiene su estilo. Para gustos, colores. Y canciones. La letra y la música de Voa cumplen con creces con el cometido del himno de un equipo de fútbol: reforzar la identidad de club, emocionar a los aficionados y motivar a todo el entorno. Que el principal ritual de pertenencia –con permiso del ¡Deportivo alé!’ de ida y vuelta– fuesen el ‘Stamp on the ground’ y las linternas de los móviles en el descanso acercaba más Riazor a la Pelícano que a Anfield.