El camino de vuelta
El Deportivo ha dado este viernes un pequeño paso. Quizá no sea suficiente para cerrar el conflicto que mantiene abierto con buena parte de su afición, pero sí puede ser un buen punto de partida para empezar a hacerlo.
El club ha modificado una de las medidas que más polémica había generado desde el inicio de esta situación, que los abonados de Marathón Inferior, entre los cuales me encuentro, no pudieran ceder su asiento esta nueva temporada. El procedimiento seguirá siendo más complejo que para el resto del estadio y mantiene ese componente de control que ha provocado parte del malestar, pero es un cambio. Y en una situación como la actual, los pequeños pasos importan.
Después de varias semanas de desencuentros y diferentes protestas, la última llevada a cabo por Riazor Blues, Federación de Peñas y Old Faces fue el cese de la animación en Riazor. Debido a esto, el pasado miércoles ante el Real Madrid, la grada de Marathón Inferior estuvo prácticamente vacía durante el Teresa Herrera, una imagen que fue difícil de ver.
Riazor estuvo irreconocible. Un estadio que es sinónimo de ruido, animación y apoyo al Deportivo, sea cual sea la situación y la categoría, se convirtió en un lugar mucho más silencioso de lo habitual. Y a mí, personalmente, no me gustó nada. No porque crea que la afición no tenga derecho a protestar, todo lo contrario. Pero resulta triste comprobar con tus propios ojos, y quizás donde más se note, hasta dónde ha llegado un conflicto que, sinceramente, ojalá nunca hubiese comenzado. Sobre todo, por el momento en el que nos encontramos.
Después de tantos años en el barro y de tantos momentos complicados, el Deportivo está de nuevo en la élite. Y justo ahora, cuando deberíamos estar disfrutando todos juntos de volver a estar entre los grandes, esa unión se ha puesto, esperemos, en pausa. Porque si algo ha demostrado el deportivismo durante todos estos años es que cuando equipo y grada caminan juntos, el Deportivo es mucho más fuerte.
Miguel Loureiro lo decía hace unos días, que una de las claves para conseguir el ascenso la temporada pasada fue precisamente la comunión con la gente y el apoyo que recibieron en cada encuentro. Este viernes en rueda de prensa, Fernando Soriano también ha reconocido que está de acuerdo con esa afirmación. Y yo también, porque lo vivimos. El curso pasado hubo partidos en los que el empuje de Riazor fue incluso capaz de cambiar el rumbo de algún partido, y eso es algo que no se puede perder.
Por eso creo que la modificación anunciada hoy puede ser importante. No porque solucione el conflicto, porque evidentemente no lo hace. Tampoco porque las nuevas condiciones vayan a convencer a todo el mundo. Pero sí, porque demuestra que todavía hay margen para rectificar y para tratar de llegar a ese punto de encuentro del que hablaba ayer el director deportivo.
Quizá haya que entenderlo como uno de esos pequeños pasos que pueden ayudar a acercar posturas. Probablemente, ninguna de las dos partes vaya a conseguir exactamente todo lo que quiere. El club tendrá que entender a su afición, y la hinchada también tendrá que asumir que puede haber determinadas medidas que el Deportivo considere necesarias. Ojalá la modificación anunciada hoy sea solo el primero de muchos pasos. Ojalá haya más conversaciones, más entendimiento y más acercamientos. Lo importante es que exista diálogo, que haya voluntad de escucharse y que se busque un punto intermedio. Porque en esta situación no debería haber vencedores ni vencidos. Si uno gana y el otro pierde, en realidad pierde el Deportivo, así que ojalá este pequeño paso de hoy sea el comienzo del camino de vuelta.