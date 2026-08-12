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Diario de Ferrol

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Que nada eclipse al Teresa Herrera

Hoy es día de Teresa Herrera y eso retrotrae a los que peinamos canas y siempre andamos con las historias del abuelo Cebolleta a aquellas memorables ediciones del trofeo de los años 80 y 90, al menos en mi caso, porque otros tuvieron la suerte de vivir algunos torneos maravillosos en los 70.

Algunos de los primeros recuerdos de mi vida son de las visitas a los hoteles donde se alojaban los equipos. Principalmente, al hotel Atlántico, que solía ser un hervidero. Familia y amigos, álbum, libreta y bolígrafo en mano y cámara colgada al cuello, en busca de autógrafos, fotos e insignias, que de lo de pin empezó a decirse durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Allí recuerdo quedarme impactado ante la presencia de Laurie Cunningham, aquel tremendo atleta y virtuoso inglés que no triunfó en el Bernabéu, el amable Santillana, Rummenigge, con su rostro entre cabreado y psicópata, y el rubísimo Bernd Schuster. O cuando pasó por delante de mi Ramón Mendoza, el presidente del Real Madrid al que tantas veces había visto en los periódicos y en la televisión, solo, sin guardaespaldas, ni seguridad, ni un solo agente de policía. Los protagonistas eran mucho más cercanos y el torneo era todo un acontecimiento en la ciudad. Un pequeño Mundial de clubes que, además, servía a los clubes modestos para generar unos buenos ingresos con los que poder dar la oportunidad de jugar al fútbol a infinidad de niños, adolescentes y adultos.

El fútbol ha cambiado mucho desde entonces. Quizá demasiado. De aquellos maravillosos torneos de verano –incluyo también el Carranza o el Colombino, que también podíamos ver por televisión– apenas quedan más que rescoldos. Ahora mandan las giras, los viajes a países exóticos que pagan suman indecentes para llevar a algunos de los mejores clubes del orbe. Por fortuna, el Teresa Herrera, pese a que desde que su gestión pasó a manos del Dépor en el año 2000 ha perdido valor, nos regala de vez en cuando ediciones y partidos como el de esta noche. Por favor, que nada lo eclipse.