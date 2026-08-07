Ya es casualidad (segunda parte)

El Deportivo juega este sábado en el estadio Luigi Ferraris, en el barrio genovés de Marassi –como le gusta llamar al recinto a los hinchas de la Sampdoria, porque Ferraris fue jugador del Genoa–, otro coliseo en el que se jugó el Mundial de 1934, como el Artemio Franchi de la Florencia que ayer abandonó la expedición blanquiazul. Génova y el Genoa reciben por primera vez al equipo coruñés que, sin embargo, ya se midió en una ocasión a su eterno rival, la Sampdoria, aunque lo hizo en Cádiz, en un clásico estival como el trofeo Ramón de Carranza. La Sampdoria, dicho sea de paso, jugó en una ocasión en A Coruña, un Teresa Herrera, el de 1994, en el que no se cruzó con el Deportivo porque los italianos cayeron en la primera semifinal ante el Real Madrid y los coruñeses batieron en la segunda al Oporto.

El asunto va de torneos de verano, porque en su debut en uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, el Dépor disputará el trofeo Claudio Vincenzo Spagnolo. El club genovés recupera este verano, después de casi tres lustros, un torneo estival que fue referencia en el fútbol italiano durante el final del pasado siglo y el inicio del presente. Su origen está en el asesinato del aficionado del Genoa del mismo nombre y de 25 años, acuchillado por otro joven ultra del Milan, Simone Barbaglia (19), minutos antes de iniciarse un Genoa-Milan en Marassi. Aquel suceso provocó la suspensión del partido y de todo el fútbol italiano una semana después. Ese mismo domingo sin Calcio, en Génova se produce una insólita reunión. Unos 400 ultras en representación de 38 clubes –no se presentaron Milan, Torino, Juventus y Lazio– debaten si detener o no la violencia. Los ultras de Fiorentina, Verona, Brescia y Atalanta proponen continuar con ella, pero sin armas. Los del Nápoles abanderan el cese de todo tipo de actos vandálicos. Aquel asesinato y el proceso judicial posterior que acabó con Barbaglia y los tres ideólogos de la agresión mortal en la cárcel, provocó un antes y un después en el fútbol italiano y su relación con los grupos ultras. Ya es casualidad, otra vez.