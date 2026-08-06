Ya es casualidad

El Deportivo juega esta tarde en el Viola Park, el Dépor Training Center de la Fiorentina, cuyo campo principal, el equivalente al Arsenio Iglesias, se llama Curva Fiesole. Curva Fiesole es el nombre del, por así decirlo, fondo norte del estadio Artemio Franchi, el histórico recinto construido durante el régimen de Benito Mussolini para albergar partidos de la segunda Copa del Mundo –xa choveu, porque ya van 23–, el de 1934. Su planta tiene forma de D, en honor al Duce (líder), como era conocido el dictador, aunque pronto abandonará esa disposición. Al menos a simple vista. Como recinto histórico que es, el proyecto de reforma del Artemio Franchi –que ya está en marcha y es una de las razones por las que el choque de hoy no se celebra allí– está obligado a respetar la construcción original. Así que el nuevo estadio de la Fiorentina se está construyendo dentro del propio estadio original. Eso sí, a la tribuna principal y la Torre di Maratona –sí, Torre de Maratón, como en Riazor– no se les puede tocar ni un pelo.

Fiesole es una pequeña localidad situada en una colina colindante a la capital de la Toscana. En todas las fotos del graderío se asoma por encima. Y Curva Fiesole es el nombre que adoptó el grupo ultra de la Fiorentina, porque en esa grada, ya en los años 70, empezaron a juntarse los seguidores más animosos. Aunque al principio se llamaron Ultras Viola, no tardaron en hacer suya la localidad que ocupaban. Rocco Commisso, propietario del club desde 2019 y fallecido el pasado mes de enero, tuvo la idea de bautizar con su nombre el campo principal de la ciudad deportiva que ha dejado como legado. “Hablamos con los líderes de la Curva y están muy orgullosos”, afirmaba el expresidente. El campo número 2 recibió el nombre de Davide Astori, el capitán del equipo que falleció en un hotel mientras dormía la víspera de un partido en el campo del Udinese.

Así que el Deportivo juega esta tarde en un campo cuyo nombre es el de la grada que ocupan los seguidores más bulliciosos y el del propio grupo. Ya es casualidad.