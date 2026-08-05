El Dépor vuelve a estar ‘en el taco’

Joaquín Caparrós fue entrenador del Deportivo entre 2005 y 2007, en una etapa de transición para un club que en los años anteriores se había acostumbrado a codearse con la realeza del fútbol continental y al que en aquel momento le tocaba empezar a asumir que el periodo de vacas gordas era ya cosa del pasado. Una nueva realidad que nunca es fácil de asumir para ningún equipo ni ninguna afición. El técnico de Utrera, veterano de Vietnam ya por aquel entonces, lo sabía. Aunque el recuerdo que dejó en A Coruña no fue seguramente el que él hubiera deseado, lo cierto es que algo de huella sí dejó en el club herculino, para bien o para mal.

En mi caso, cuando rememoro la etapa de Caparrós en el banquillo del Dépor, lo primero que siempre se me viene a la cabeza no es un recuerdo puramente futbolístico, sino una frase que pronunció en rueda de prensa. Preguntado precisamente por las aspiraciones de su equipo, el andaluz fue claro. “Para competir a gran nivel, hay que estar ‘en el taco’. Cuando estás ‘en el taco’, todo va bien. Siempre tienes mesa en cualquier restaurante, aunque esté lleno, y todo son facilidades. Y eso solo pasa cuando estás ‘en el taco’”, venía a responder el técnico. Y es que, en el fútbol como en la vida, tener dinero puede no ser lo único importante, pero la verdad es que algo ayuda. Por no decir que es imprescindible.

Y el Dépor, que hace nada estaba hundido en la tercera categoría del fútbol español, ha vuelto a Primera y se ha instalado, otra vez, ‘en el taco’. El club herculino ha firmado, entre otros, a un portero internacional por España pagando su cláusula de rescisión y a una estrella reconocida como tal de manera unánime. Por mucho que tenga 37 años, firmar a Aubameyang no está al alcance de muchos equipos.

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Que el fútbol no son matemáticas no solo es una obviedad sino que es precisamente lo que hace que este deporte sea tan especial. Ser de los equipos que más gastan en fichajes no te garantiza esa misma posición en la clasificación. Pero suele ayudar bastante. Y aunque el primer objetivo del Dépor no puede ser otro que la permanencia, es lícito que la afición se permita el lujo de soñar con cosas más grandes. Después de tantos años de barro, se han ganado ese derecho. Y más cuando existen argumentos que lo respaldan.

Seguro que durante la temporada habrá momentos de sufrimiento. Pero, al menos de momento, déjennos soñar con los goles de Aubameyang, con las galopadas de Angeliño y su conexión con Yeremay, o con un Mario Soriano imperial también en Primera División. Nos lo hemos ganado.