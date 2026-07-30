No contaminen el rugby

Resulta práctica, literalmente abstraerse de los ecos del país que se quedó con la miel en los labios en la final del Mundial de fútbol. Que si injusticia divina (¡?), que si confabulación, que si hay que repetir el España-Argentina...

Pero no voy a hablar de fútbol. Sí de la archiconocida idiosincrasia albiceleste en lo que al deporte se refiere. En la víspera de la ‘finalissima’ que sí se jugó, Argentina recibió, en la ciudad de Santiago del Estero, a Inglaterra en partido de la tercera jornada del Nations Championship de rugby.

Los Pumas saltaron al Estadio Madre de Ciudades vestidos tal cual (hasta la misma marca, la del combinado nacional de rugby desde hace años) la Albiceleste en el duelo con los Three lions de la Copa del Mundo de 1986, el de la celebérrima mano de Diego Armando Maradona. Que no mano de Dios. Con motivo, adujeron, del 40 aniversario. Cumplido el 22 de junio... Por si faltara picante y suspicacia, apenas cuatro días antes, la selección de Lionel Scaloni había tumbado en semifinales a la de Thomas Tuchel.

A los tres minutos, ensayó Inglaterra. Y primera tangana. Fue una de las varias, todas ellas provocadas por los anfitriones. Que no les sirvieron de nada, especialmente en la primera mitad (3-19). Tras el descanso, los pupilos de Felipe Contepomi, liderados por otro ‘10’, un excepcional Tomás Albornoz, y gracias también a las numerosas indisciplinas del XV de la Rosa, que acabó el partido con trece jugadores sobre el césped, estuvieron a punto de igualar.

La afición local, siempre muy animosa, violó una de las normas no escritas más importantes: respetar al pateador. Hasta aquí, todo más o menos normal, ya que esta es una práctica que, desgraciadamente, cada vez se ve y escucha más.

Con el tiempo cumplido, Bautista Delguy posó en el oval en la zona de marca inglesa. Un ensayo que, convertido, habría supuesto el 34-34. El trío arbitral, vía vídeo, no lo validó (sigo pensando que el fenomenal ala cometió avant). Ni sancionó una clara indisciplina previa (placaje alto) de Noah Caluori sobre Delguy, lo que habría dado una última bala a los Pumas.

Y Albornoz perdió los papeles. Golpeó con el pecho al colegiado (en este deporte, intocable no, lo siguiente), el australiano Angus Gardner, y luego arrojó el oval con violencia justo delante de él. Una doble acción intolerable en un deporte donde con el del silbato únicamente puede hablar el capitán. Y no siempre que quiere. El tema está en manos de World Rugby. La sanción apunta a dura o durísima.

Cada deporte tiene su afición, su manera de animar y sus –sagradas– leyes inescritas. No lo entendieron unos miles en la final de la Copa Davis 2008. Todavía hay millones que no lo entienden. Y va siendo hora. No contaminen el rugby, por favor.