Apertura de miras

Siempre me ha gustado el deporte. Así, en general. Siempre he intentado practicar y ver tanto cuanto podía. Eso sí, en casi todo momento mi abanico ha estado bastante limitado. En la práctica (quitando unos brevísimos experimentos con atletismo o tenis) me limité a fútbol (sala) y baloncesto. En el visionado siempre he sido más talentoso, expandiendo mi mundo hasta tenis, Fórmula 1 o Moto GP.

Con el paso de los años se fueron incluyendo otros deportes. Hubo una época (cómo no) que me dio por el pádel y cada vez le tengo más gusto a ver competiciones de natación. Pero cuando entré a trabajar en este periódico el puesto que se me ofreció fue en la sección de polideportivo. Bastante centrado en baloncesto, pero POLIdeportivo al fin y al cabo. ¿Qué implicó eso? Que tuve que expandir mis horizontes a nivel deportivo hacia mundos que casi no había explorado con anterioridad en mi vida.

Viviendo en A Coruña, como no podía ser de otra manera, uno de esos mundos fue el hockey sobre patines, donde el Liceo es uno de los referentes ya no solo a nivel nacional, sino europeo. He de reconocer que esta parte con María Varela de compañera ha sido bastante más sencilla. Pero al poco tiempo de entrar me tocó cubrir la fase de ascenso del OAR de balonmano. Y ahí llegó el primer flechazo. No sé si fue la ubicación a pie de pista, la epicidad con la que se dio todo o un cúmulo de cosas, pero quedé prendido de un deporte que por televisión nunca me había terminado de enganchar. Esta temporada me ha pasado algo similar con el voleibol. Puede que, en general, todos los deportes ganen en persona. Seguramente sea así. O que el hecho de verlos con el sentimiento de querer que gane alguno de los implicados también ayude.

El último flechazo lo he terminado de sentir estas últimas semanas con el ciclismo. Un deporte que, para qué mentir, siempre me pareció aburrido de ver y que no hacía por entender. Pero con esta edición del Tour de Francia (al menos por momentos) me ha ganado. Llegaba a la redacción a mediodía y encendía la televisión para ver la etapa, en parte porque me tocaba cubrirla, pero también porque me apetecía ver las locuras de Pogacar, las escaladas de Carapaz, los esprints de Pedersen o la traca final de Van der Poel. A donde quiero llegar con esto es a que hay deporte, pasión y espectáculo más allá del fútbol y el baloncesto. Solo es cuestión de dar oportunidades.