Un 1 de agosto a las 10.30 horas

Tras poco más de un mes de parón, el fútbol aficionado se vuelve a poner en marcha esta semana. Concretamente, lo hará este sábado 1 de agosto a las 10.30 horas, una fecha tan extraña como a priori intrascendente, pero que puede terminar siendo un recuerdo muy grato para San Tirso o Negreira.

El azar quiso que dos equipos que vienen de disputar la fase de ascenso a Tercera RFEF abran con su enfrentamiento de semifinales la Copa Diputación de A Coruña. En sus dos ediciones anteriores, este torneo se disputó a finales de temporada, pero a causa de la apretura de fechas, este curso dará el pistoletazo de salida. Lo que no cambia es su función, clasificar a un equipo a la Supercopa Galicia, torneo que a su vez da billete a la fase previa de la Copa del Rey.

Y ahí es a donde quiero llegar. Al motivo que hace especial ese partido que abre la temporada un 1 de agosto a primera hora de la mañana. No se trata de menospreciar al resto de rivales, claro que tienen todas las opciones, pero clasificación e historia en mano, San Tirso y Negreira son los máximos candidatos a completar con éxito el camino hacia la Copa del Rey.

Quien salga vencedor del enfrentamiento directo, se medirá esa misma tarde en la final al ganador del Muxía-O Val, equipos que competirán esta temporada en Primera Futgal. A partir de aquí ya son las cuentas de la lechera, pero no es malo que las hagan si les sirve para afrontar a tope ese primer partido, pues ni siquiera habrán disputado un amistoso previamente. El campeón de la Copa Diputación de A Coruña se enfrentará en las semifinales de la Supercopa, a doble partido, al Guntín, también de Primera Futgal. Y en caso de llegar a la final, también a ida y vuelta, el rival saldrá del ganador del Alertanavia-Auriense, equipos del grupo 2 de Preferente.

Ahí parece estar la mayor dificultad, siempre con respeto a los combativos equipos de Primera Futgal que ponen de su parte para la sólida pirámide del fútbol gallego. En cualquier momento pueden venir curvas, pero tanto San Tirso como Negreira cuentan con la experiencia de haber recorrido todo el camino, incluida la previa de la Copa del Rey, hasta citarse con Espanyol y Real Sociedad, respectivamente, en 2024 y 2025.