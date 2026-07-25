Todo me parece bonito, que diría el añorado Pau Donés. Y es que solo me sale pensar en lo estético después de haber visto la segunda prueba de pretemporada del Deportivo. Empató en Oviedo en un encuentro sin goles, con muchos ‘palos’ y poca continuidad, sí. Pero el equipo de Antonio Hidalgo empezó a demostrar que, al menos, aspira a ser un conjunto con querencia por el balón y capacidad para progresar a través del pase.

Esas triangulaciones para ir saliendo de la presión y atacar con más espacios fueron, sin duda, lo más destacado del encuentro en clave deportivista. Y una pista del que puede ser el punto fuerte de un colectivo que ha logrado a encontrar este verano muchos socios para Mario Soriano. El ‘21’ ha pasado de ser prácticamente un extranjero que hablaba un idioma ajeno al resto pero vehicular a ver cómo, de repente, le salen compatriotas por todos lados.

A ese juego de futbolistas con buen pie parece haberse entregado también Hidalgo. Quizá por convicción propia, quizá por exigencia de club. Puede que por una mezcla de ambas. Desde luego, por coherencia con lo que ha llegado. Lo cierto es que el pase corto apunta a ser troncal en el ADN del Deportivo de Primera cuando, curiosamente, tardó en serlo en el de Segunda.

No seré yo quien critique esta apuesta que, después del triunfo de la selección española en el Mundial se ha demostrado más que vigente y válida. Porque además, subjetivamente, es la que más me hace disfrutar. Por eso hoy, en plena pretemporada, cuando los resultados no importan y el equipo está todavía en construcción, puedo cantar como Jarabe de Palo.

Pero claro, jugar bonito no tiene por qué ser jugar bien. Y es en este punto en el que arqueo la ceja y empiezo a encontrar en el precioso cielo despejado nubarrones en el horizonte con evidente amenaza de tormenta. Llámenme cenizo, que yo me defenderé diciendo que lo que no quiero es pecar de iluso.

Parece difícil no imaginar a un Deportivo estético en la máxima categoría. Pero solo con belleza no se puede competir en la máxima categoría. El conjunto coruñés llega a un escenario exigente, en el que los rivales ni permiten, ni perdonan. Y mi sensación es que más allá del arte, a este equipo le puede faltar pragmatismo. Más soluciones.

Lo empezaremos a comprobar en 20 días, cuando lo bonito sea, únicamente, competir mejor que el rival.