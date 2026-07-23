Sí, la selección española ganó el Mundial de fútbol. Lo sabían, ¿no? ¿Queda alguien que no se haya enterado? No lo creo. Yo misma que no soy una gran seguidora de fútbol vi con pasión todos los partidos, incluidas las semifinales rodeada de franceses en un camping de Cataluña donde se tiraron hasta fuegos artificiales tras la victoria. Incluso casi tengo que apagar la televisión en la prórroga de la final de los nervios que me entraron y se me cayeron las lágrimas cuando vi bajar del avión a Rodri (por favor, no te vayas al Real Madrid) y a Luis de la Fuente con la copa en alto.

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No sé si era también la sensación de estar viviendo algo histórico, como en el 2010, y la emoción de que esta vez la alegría fuera compartida con mi hijo, que hace 16 años todavía no había nacido. Él, que de tantas veces que vio repetido el España-Holanda de Sudáfrica se sabía hasta la narración de memoria. De las más de un millón de reproducciones del resumen del partido que hay en Youtube, unas 900.000 tienen que ser suyas. Seguro que pensó, como muchos, que nunca más nos iba a tocar vivir algo así. Él también lloraba. Por España. Pero también por Messi: “No me puedo creer que esto se acabe”.

Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, en la celebración de la selección

Pero al final, la cabra acaba tirando al monte. Mis sugerencias en Instagram no mienten sobre mis preferencias y gustos y sobre lo que realmente más me gustó del Mundial. Cuando le doy a búsqueda, la pantalla se llena principalmente de otras dos estrellas. Una, Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, del que puedo estar horas viendo vídeos riéndome sin parar. Todo naturalidad. El rey del show y las travesuras. Otra es Salvi, un pequeño gran seguidor de la selección de Argentina que con cuatro años le da un baño de educación y madurez a toda la tropa de conspiranoicos y demás charlatanes de diván. Todo dulzura y pasión.

También aparecen muchos vídeos de Cucurella. Cómo no de Borja Iglesias. No me canso de ver su entrada rapeando en la fiesta final en Cibeles. Si quitamos a Rodri (por favor, otra vez, no te vayas al Real Madrid) y a Cubarsí (o el arte de cómo robarte el balón con esa cara de buena persona) es mi favorito. Aunque, por cierto, no es el primer futbolista gallego campeón del mundo. El primero es primera y se llama Teresa Abelleira.