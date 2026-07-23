Fernando, el central

Hace menos de dos semanas escribí un artículo de opinión que se titulaba igual que este, aunque al lado del nombre de Fernando iba otra posición. Apenas unos días después de publicarlo, Pierre-Emerick Aubameyang se enfundaba la camiseta del Deportivo y paseaba por las calles de Madrid, protagonizando uno de los fichajes más mediáticos del verano.

No sé si es a esto a lo que se refieren los vídeos de TikTok que me salen a veces explicando cómo manifestar las cosas, pero, por si acaso, hoy vuelvo a ponerme en la piel de ese niño que le rogaba a Baltasar que le trajera el patinete por Navidad, aunque ahora mi carta tiene otro deseo: Fernando, por favor, el central. Pero uno que al menos ya estuviera vivo cuando el Deportivo ganó la Liga y que haya disputado unos cuantos partidos en Primera División.

Antes de nada, quiero dejar claro que esto no va de desmerecer a nadie. Todo lo contrario. Confío muchísimo en la proyección de Dani Barcia, Lucas Noubi y Bright Ede. También en Miguel Loureiro, que la temporada pasada se vistió de hombre para todo y respondió siempre que se le necesitó, y en Arnau Comas, aunque es cierto que el curso pasado no disfrutó de demasiados minutos en Segunda División.

El problema no es el número ni la calidad de las piezas, es la experiencia. Barcia, Noubi y Ede no superan los 23 años y ninguno de los cinco centrales de la plantilla ha conocido sobre el césped lo que supone competir en la máxima categoría. Y es que el Deportivo ya no está preparándose para ascender, está preparándose para mantenerse en la élite.

Hace apenas unos días pedía un delantero porque, después de la experiencia de los últimos años, consideraba que era la gran prioridad del mercado. Fernando Soriano me dejó sin más súplicas en tiempo récord y, mientras mis compañeros me insistían en que me hiciera a la idea de que no llegaría hasta finales de agosto, lo que parecía una espera interminable acabó con el anuncio de Aubameyang poco después. Los que sigáis nuestro podcast sabréis que siempre fui más optimista que todos ellos. Y es que si algo ha demostrado el director deportivo en este mercado es que sabe cuáles son las necesidades de la plantilla y ha actuado con rapidez cuando fueron apareciendo las oportunidades. Precisamente por eso, ahora la prioridad me parece otra. Y por ello mi cara fue un poema cuando el pasado martes el maño pronunció las siguientes palabras en rueda de prensa después de decir que estaban buscando un lateral izquierdo: “Sí que estamos buscando esa posición, la de central de una forma un poco menos determinante, pero peinando el mercado”.

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Después de un nueve que ilusiona a todo el deportivismo, de haber reforzado el centro del campo con perfiles interesantes y de apostar también por subir el nivel de la portería, la defensa sigue necesitando esa figura que aporte algo que no se puede entrenar: experiencia y oficio. Porque habrá partidos en los que el Deportivo necesite un central capaz de ordenar a sus compañeros, de transmitir calma y seguridad en diferentes momentos del partido. Un futbolista que haya vivido escenarios similares y que pueda ejercer de guía para una defensa con muchísimo talento, pero todavía muy joven. Tenemos el mejor ejemplo posible en Laporte y Cubarsí durante la Copa del Mundo. No hace falta un nombre que acapare las portadas como Aubameyang, hace falta un líder, uno de esos defensas que hacen mejores a los que tienen alrededor y que aporte en el crecimiento de Barcia, Noubi o Ede, simplemente compartiendo vestuario con ellos.

Así que sí, vuelvo a escribir otra carta. La anterior salió sorprendentemente bien. Quizá fue casualidad, o quizá no. Pero por si acaso funciona otra vez, aquí queda: Fernando, el central.