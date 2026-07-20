Somos historia viva del deporte mundial. Y digo somos porque esta es la España de todos los que quieren unirse a un grupo como el que este domingo se coronó en Nueva Jersey a todos los niveles. La Roja tocó el cielo y ahora puede presumir de ser la única selección de fútbol de toda la eternidad en ser campeona en la sección femenina y masculina a la vez.

Se dice pronto y escribirlo en estas líneas me ha impactado tanto como cuando ayer me di cuenta de la grandeza del hito conseguido. Quizás en unos años seamos conscientes. De hecho, hoy me impresiona más que ayer. Y es probable que mañana ese asombro sea todavía mayor. Qué generación de futbolistas y, sobre todo, qué capacidad para mantenerse fieles a un estilo.

Mi padre siempre me recuerda la suerte que tengo. "Es que yo me pasé muchos años sin celebrar nada y tú, en 26 años de vida, ya has podido ver a la selección campeonar de una forma espectacular". Claro, por si fuese poco lo malacostumbrada que me (nos) tiene la selección masculina en los últimos años, ahora la sección femenina también se sube al carro de las victorias. Tres finales mundialistas, tres estrellas merced a un 1-0. Con Andrés Iniesta, Olga Carmona y Ferran Torres, como justicieros de una generación hecha para ganar.

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El domingo viví el partido en una nube. No tardó en venirse a mi cabeza el hito que la selección femenina había conseguido en Sídney en el año 2023. Y ahora, Oyarzabal, Merino, Lamine Yamal y compañía recogían el testigo de sus homólogas Alexia, Patri Guijarro, Teresa y demás plantilla. Ellas y ellos, vigentes campeones mundiales para llevar a España a lo más alto de la élite futbolística.

El círculo de la perfección hecha victoria se cerró cuando Aitana Bonmatí, al término del encuentro, entrevistó a Rodri. Tres balones de oro entre ambos. Casi nada. “Has sido un pilar fundamental de la selección”, le dijo ella. “Estoy intentando ver si puedo llegar a su nivel”, le contestó él. Admiración mutua. Como la que siento cuando veo que este tipo de encuentros son cada vez más habituales y, sobre todo, más naturales.

Mi padre tenía –y tiene– toda la razón. Soy una inmensa afortunada. Que esto no pare aquí. Que esto solo nos haga seguir creciendo.