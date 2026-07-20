Forman parte de la experiencia vital. Suponen un aprendizaje tan impagable como casi recomendable para desarrollarse como persona. Pero corresponden a una época puntual. A un contexto tan concreto que, quizá, llegado el punto, conviene dejarlos atrás. Puede que a eso se le llame madurar. No es lo más divertido, pero sí lo más sensato.

Y, sin embargo, por mucho que uno evolucione, siempre estará expuesto a un nuevo flechazo estival. A un amor de verano. De esos que no tiene claro si durará, pero que arrolla de una manera tan irremediable que resulta imposible no entregarse al amor sin pensar en las consecuencias. Al menos así sucede si se es aficionado a algún equipo y la pelota echa a rodar, por mucho que sea pretemporada.

Porque quizá, querido lector, usted ya no esté para esos romances tórridos más propios de adolescentes. O puede que sea uno de esos jóvenes inmersos en esa historia inolvidable en la que las hormonas pueden a cualquier razón. Pero sea de unos o de otros, sabe que con la llegada de la pretemporada, le resultará imposible no enamorarse del nuevo fichaje de su equipo, volver a ilusionarse con ese futbolista que no ha terminado de colmarle las expectativas o sentir cómo el corazón se acelera cuando un chico —probablemente con pelo ‘brócoli'— al que suelen apellidar “canterano” agarra el esférico y le hace imaginar cosas ‘chingonas’.

Se llama ilusión y es el motor que mueve el fútbol. Por eso nunca debe ser coartada. Porque sin ella, no quedaría nada. Al final del partido está el resultado. Y en el mejor de los casos, aunque este sea positivo, provoca una felicidad mucho más efímera que el camino y la esperanza y entusiasmo con los que se recorren.

Puede que ese inicio de algún idilio o reconciliación sea lo que usted esté sintiendo ahora mismo después de ver el estreno del Deportivo el pasado sábado en Santiago ante el Compostela. Está bien. No se culpe. Disfrútelo. Pero, al mismo tiempo, tenga en cuenta que los amores de verano son eso: amores de verano. Es importante y necesario vivirlos para poder dar rienda suelta a la pasión, pero no son la vida real. Igual que destacar frente a un equipo recién ascendido a Segunda RFEF y con tres días de entrenamiento no equivale a poder ser importante en Primera División.