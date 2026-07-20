Esta España nuestra

España ya tiene dos Mundiales de fútbol en su palmarés y el dato produce vértigo a quienes hemos conocido tiempos de penuria y desilusiones. Casi sin darnos cuenta, entre aquellos empellones y las más aceradas críticas que se descargaron sobre un seleccionador, no solo nuestra selección sino nuestro fútbol tomó ahora hace veinte años el camino del éxito. Ocurrió tras una descarnada eliminación en Alemania (íbamos a jubilar a Zidane, se escribió en una portada) que casi se lleva por delante los planos a partir de los que se levantó el éxito. Los tenía en la cabeza Luis Aragonés, que entendió que estaba ante un país de centrocampistas.

Lo que entonces se trazó dejó atrás peregrinas cuñadeces como la que ceñía el fútbol español a la furia y nos obligaba a ser perpetuos herederos de la mística de Amberes 1920 y "a mí el pelotón Sabino, que los arrollo". Mientras los demás gigantes del fútbol planetario alzaban copas y coleccionaban reconocimientos, aquí seguíamos enganchados al furor y la vehemencia como estilo y al cainismo como modelo.

Hoy somos bicampeones del mundo, pero La Roja (otro guiño a Zapatones, que popularizó ese futbolero mote) tiene sobre todo un estilo. Cada vez que salta a un campo un equipo que la representa, sea cual sea la categoría o el género de sus futbolistas, sabemos a que va a jugar. Y así España ha conseguido ganar todo lo que se puede ganar. Pero es que, además, a mayores en este tiempo con el honesto Luis de la Fuente al frente ha habido una evolución hacia una bendita coralidad que evidencia que siempre habrá astros del balón, pero que las victorias casi siempre parten del colectivismo. España es campeona del mundo después de llegar al torneo con los tres mejores futbolistas de su pasada y victoriosa Eurocopa entre algodones. Yamal, Nico Williams y sobre todo Rodri han ido creciendo desde la enfermería hacia su nivel mientras una prole de secundarios sostenían el teatrillo. Pero además Merino, Pedri, Gavi o Fabián han pasado largo tiempo lesionado en los meses previos al viaje a Norteamérica. La respuesta de los secundarios ha sido vibrante. Hace bien pocos meses hubiera resultado complicado para muchos imaginar una selección campeona del mundo con Pedro Porro o Álex Baena en el once de la final. Laporte era un central acabado en Arabia, de Eric García se dijo de todo. Olmo o Ferrán pasaron bastante tiempo en la reserva. Todos han respondido cuando se les ha requerido.

Pero el triunfo de esta selección es también el de la España diversa representada por jugadores de nueve de sus comunidades autónomas y doce equipos, siete de ellos extranjeros. “Juntos somos mejores”, clamó De la Fuente en una entrevista a pie de campo tras la final. En esta España en la que tantos tratan de restar es bonito sentir a una selección que une con piezas de tan diferente extracción social, geográfica, cultural y generacional. Aragonés, una vez más él, dijo en aquella catarsis de hace dos décadas que España iba a ser más poderosa "cuando llegase la mezcla".

España es campeona con orgullo. El que sentimos cuando vemos un ecosistema futbolístico como el nuestro que ha encontrado su camino. A veces se enreda, como en aquellas eliminaciones ante Rusia y Marruecos en las que se abusó de retórica con el balón. En la final contra Argentina no hubo tanto adorno. Veinte disparos descerrajó la selección mientras el rival no le inquietaba. En el vigésimo hizo diana. Ganó el mejor y ganó el fútbol bien jugado, el mismo que se enseña desde hace años en la inmensa mayoría de escuelas y clubs de base de nuestro país, ese que tratan de imitar incluso en la Premier, donde ahora es casi dogma buscar espacios y superar líneas rivales a través del pase. Ganó la España del centrocampismo, porque en realidad ¿qué son sino Cubarsí u Oyarzabal?, la heredera de la de Xavi, Iniesta, Silva, Fàbregas, Busquets o Alonso, la que imaginó Aragonés, la de aquel fútbol total que pintó Cruyff y sublimó Guardiola. La que retaba Menotti cuando invitaba a ser toro o torero.

Hay otras maneras de jugar al fútbol, tan válidas, entretenidas y respetables (me sitúo en primera fila para ver los partidos de la Alemania de Klopp). Pero esta es, al fin, la nuestra.