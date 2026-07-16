España, el Dépor y las campanas

Llegó al Mundial como uno de los favoritos, pero su irregular juego en la primera fase generó tantas dudas que el fútbol le bajó de ese primer escalón. Tanto que ni incluso sus triunfos ante Austria, Portugal y Bélgica le valieron para recuperar su estatus en la previa del duelo ante una Francia que asustaba.

Eran pocos los que confiaban en la capacidad de España para domesticar al mejor equipo del torneo. Y le he de reconocer, estimado lector, que pese a que mi optimismo fue creciendo conforme se acercaba el partido, yo también veía la empresa más complicada de lo que decían los precedentes en los duelos entre hispanos y galos.

Pero el verde es el único escenario que no miente. Y ahí, sobre el tapete de Dallas, España volvió a demostrarse a sí misma y a demostrar al mundo por qué en el balompié el colectivo vale mucho más que las individualidades. No hay nada como tener referencias que no solo juegan bien, sino que ayudan a jugar mejor al resto.

La selección y su (innegociable) identidad se impusieron a las expectativas, en una demostración de que no hay nada más volátil que los castillos cuando estos se construyen con el único sustento del aire.

Por eso mismo, hasta que el césped comience a dictar sentencia y empiece a mostrar la única realidad existente, cualquier previsión de rendimiento positivo —y más sobre equipos que compiten en un nuevo entorno— es lanzar las campanas al vuelo.

Y sí, permítanme echarle cierta agua al vino: detecto que en el entorno del Dépor está sucediendo algo así. Porque una cosa es ilusionarse con los prometedores fichajes que el club está certificando. Solo faltaría que los nombres y la agilidad con la que se está contratando no generasen un clima de optimismo en torno a las posibilidades del equipo. Pero otra cuestión muy diferente es elevar las expectativas hasta líneas que, sobre el papel, no tocan.

El Deportivo es un recién ascendido y salvarse debe ser, de primeras, la principal aspiración y la única exigencia. Porque no es sencillo hacerlo. Más, viniendo desde abajo. Más, cuando se llega con cierta hipoteca en cuanto a plantilla por el fugaz ascenso desde Primera Federación hasta Primera División.

En sus últimos cursos el Dépor ha sido un equipo ascensor. Y ni siquiera un veterano Aubameyang o grandes proyectos todavía por hacer pueden ocultar esa realidad. Cuidado con las campanas. Sino, pregúntele a Francia.