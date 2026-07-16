Como para no creer en el destino

Hay quien no cree en el destino. Yo, personalmente, no me incluyo en ese grupo y cada vez lo tengo más claro. ¿Por qué? Pues por cosas como las que se van a dar en la final del Mundial. ¿Cómo si no explicas que un bebé que fue bañado por Lionel Messi en 2007 vaya a ser la estrella del equipo que se enfrente a él en su último partido en una Copa del Mundo?

Messi contra Lamine, el eterno ‘10’ del Barça contra el que está destinado a ser su heredero en el club azulgrana. El mejor jugador de la historia contra el mayor talento puro que ha visto este deporte, seguramente, desde el propio Messi. Ya de por sí estos son alicientes suficientes para que el partido del domingo sea atractivo, pero es que el destino es caprichoso y ha puesto unos cuantos más en el camino.

Por lo que sea, el Barcelona es el epicentro de la mayoría de esos alicientes. Y es que Messi ha sido el ídolo de millones de niños, pero varios de ellos estarán en el equipo que tratará de evitar que sume la cuarta estrella a la camiseta de Argentina. Cubarsí, Dani Olmo, Joan García, el propio Lamine Yamal, Gavi... En las últimas horas se han hecho virales en redes sociales imágenes de ellos de pequeños con Messi, o con camisetas suyas. Jugadores en el momento álgido de sus carreras y otros que todavía las están empezando que se medirán al que un día fue su ídolo en el partido de fútbol más grande que existe.

También me han salido en las últimas horas varios vídeos de aficionados del Barça que todavía no saben cómo sentirse de cara al domingo porque es la primera vez que verán a Messi como un rival y que quieren que pierda. Yo, en parte, me he sentido así, porque reconozco que quería que pasara Inglaterra para no ir en contra suya. Siempre he sido fan y admirador de Messi, siempre me ha gustado verlo jugar y ganar, salvo cuando jugaba contra el Dépor, claro está. Pero el domingo será al revés, querré que pierda, pero si eso pasa, me dolerá porque sé que seguramente ese haya sido su último partido a un alto nivel competitivo.

La parte buena de todo esto, supongo, es que si gana, una parte de mí se alegrará, dentro de que quien habrá salido derrotada sea España. Porque puede que el fútbol de selecciones no me provoque lo mismo que el Dépor, pero es que un Mundial, es un Mundial...