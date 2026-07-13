Lucía Pardo ha cerrado parte de mi herida

No me cuesta demasiado ilusionarme con los mercados de fichajes. Al menos no cuando aparece en Abegondo una futbolista del talante de Lucía Pardo. Sobre el papel, me cuesta creer que el Deportivo pudiese aspirar a algo mejor.

De repente, parece que lo de Ainhoa Marín duele mucho menos. Un clavo no saca a otro clavo, pero en el fútbol –ni tampoco en la vida– nadie es insustituible. Paula Gutiérrez puede que me vaya a doler siempre, pero eso ya es una cuestión de predilección. Es mi espinita clavada. Y, desde luego, la dirección deportiva deberá esforzarse para encontrar un nombre que me genere lo mismo que me ha generado el de Lucía Pardo desde el día que salió a la palestra.

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Este domingo, cuando el club anunció de forma oficial la incorporación de la delantera gallega, algo en mí cambió. Reconozco que llevo años viéndola como una posibilidad que cada vez se alejaba más. Sobre todo después de dos temporadas acumulando titularidades en la Real Sociedad. La única arma que me permitía soñar era Galicia. Su Galicia natal. Su casa. No pensé nunca que fuese a ser este año. Porque seamos serias. Después de ver la desbandada de futbolistas a final de temporada, plantarse a negociar y convencer a una jugadora como Lucía Pardo no debió ser sencillo para la dirección deportiva.

Espe Pizarro, Millene y Lucía Pardo. Una delantera capacitada para pelear por dar un paso adelante. Que las lesiones respeten mi ilusión, por favor. Las lesiones, y que el club me permita seguir soñando. Porque toda la espuma que subió dentro de mí con el fichaje de Pardo, baja cada vez que pienso en lo que a día de hoy la rodea. Mucho futuro, sí. Pero en el fútbol se vive del presente, de los resultados, de las garantías que la plantilla puede ofrecer hoy. No mañana. Mañana puede ser tarde. Y no quiero afrontar más salidas dolorosas por no ser capaces de dar un salto definitivo. Las jugadoras se cansan, y la afición también.

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El Deportivo vuelve a tener una oportunidad de oro para demostrar que la apuesta es real. Los clubes, algunos de ellos históricos como el Levante, han dejado caer a sus secciones femeninas hasta la categoría de plata; otros, como el Betis, han tocado fondo con el descenso a Segunda Federación. Y mientras en Liga F no existe una apuesta clara por parte de las entidades participantes, es momento de que el Deportivo pegue con el mazo en la mesa y deje claro que no va de farol. Fichajes como el de Lucía Pardo me invitan a pensar que así será. Solo falta que la invitación se convierta en una ambición cumplida.