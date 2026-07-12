Fernando, el delantero

A pesar del gran mercado de fichajes que está realizando el Deportivo, hay algo que no me está dejando disfrutar del todo de este periodo tan emocionante como frenético. Y no, no tiene que ver con los nombres que han llegado, todo lo contrario. Fernando Soriano está firmando un inicio de verano difícilmente mejorable para un equipo recién ascendido a la máxima categoría. Apenas doce días después de la apertura de la ventana estival, ya se han anunciado las incorporaciones de un portero del nivel de Leo Román, un central zurdo, que era una necesidad evidente para la plantilla y un perfil que no es sencillo encontrar, y dos centrocampistas, Amatucci y Gijselhart, a la espera de que Asp Jensen sea oficial en las próximas horas.

Sinceramente, es un mercado que invita al optimismo. Leo Román es un gran guardameta de presente y futuro. Bright Ede es una apuesta que puede salir tan bien como en su día salió Noubi, aunque sigue siendo necesario incorporar otro central con experiencia en Primera, y en el centro del campo también hay motivos para ilusionarse con quién acompañará a Mario Soriano. Me vais a permitir que le dé un hueco especial a Lorenzo Amatucci en este texto, ya que me parece un futbolista diferencial y tengo muchas ganas de verle vestido de blanquiazul. Pero a pesar de esto, no puedo dejar de pensar cada día en la delantera. Quizá porque es una posición que, temporada tras temporada, ha terminado convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el Deportivo y eso hace que este verano tenga cierta ansiedad por ver llegar cuanto antes a ese jugador que transmita esa sensación de que cada balón dentro del área puede acabar en gol. Más o menos lo que sentía cuando jugaba en el conjunto coruñés Alberto Quiles.

El Deportivo espera por la delantera en el mercado Más información

Confío plenamente en Bil Nsongo, no me malinterpretéis. Creo que tiene condiciones para dar un paso adelante y ser importante también en la élite, pero eso no quita que considere que haga mucha falta un nueve de garantías y con experiencia en una categoría tan exigente como es LaLiga EA Sports. También soy consciente de que el mercado de los delanteros es uno de los más complicados. Los mejores esperan la oferta que más les atraiga, los clubes apuran hasta el final y muchas operaciones no se desbloquean hasta finales de agosto, incluso con la temporada ya empezada. Es algo habitual y seguramente este verano vuelva a ocurrir. Los nombres que han sonado, como Ayoze o Morata, son un buen ejemplo de ello. Y quizá ese sea precisamente mi problema, que Fernando Soriano me está acostumbrando a cerrar demasiado rápido las operaciones y, nombre tras nombre, resulta inevitable querer que el siguiente sea el punta. Hasta entonces seguiré esperando porque, si existe un equivalente deportivista al famoso meme de “Baltasar, el patinete”, el mío claramente es: “Fernando, el delantero”.