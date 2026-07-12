Es lo de Marruecos, pero con acierto

No resulta sencillo imaginar la forma en la que se le puede ganar a una selección francesa que está mostrando una tremenda suficiencia en este Mundial. Pese a ello, creo que España tiene las armas para optar a ello y disputar la segunda final de su historia. Eso sí, tendrá que hacerlo todo bien desde la pizarra y encontrar la inspiración de algún jugador más, que suelen ser los que deciden este tipo de partidos de absoluta élite.

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Francia tuvo algún susto en el debut, pero terminó venciendo con relativa comodidad a Senegal. A continuación goleó a la ‘cenicienta’ Irak y a los suplentes de Noruega, por lo que la siguiente prueba de nivel llegó en las eliminatorias. Sobre todo, porque ya son rondas en las que cualquier error te manda para casa. Y ahí ha dado la sensación de ser un equipo incontestable. Suecia y Paraguay intentaron resistir en un bloque muy bajo y la selección sudamericana redobló la apuesta yendo al límite del reglamento, pero los goles esperados de cada uno hablan por sí solos: 0,70 de los europeos, que solo llegaron al final con el duelo resuelto, y 0,13 de Paraguay, que se quedó sin ninguna acción al marcar Mbappé desde los once metros. Intentó hacer algo distinto Mohamed Ouahbi, técnico de Marruecos, pero el resultado de intentar dominar la posesión para protegerse fue desastroso: Francia terminó con un xG de 3,68 y el conjunto norteafricano firmó un pírrico 0,14 pese a haber tenido más el balón.

No es que Marruecos haya mostrado el camino precisamente, pero sí creo que Luis de la Fuente tiene más motivos para imaginar un final feliz con una idea similar. El primero es que ya hay un precedente positivo (dejando aparte la Nations League), la Eurocopa 2024, en el que España escondió por momentos la pelota a Francia y consiguió que sus hombres decisivos disfrutaran de pocas oportunidades. El segundo, la propia naturaleza de los jugadores de la Roja: Rodri, Fabián, Dani Olmo y compañía tienen la capacidad y experiencia con la que no contaban Bouaddi, El Aynaoui y Ounahi para gobernar el centro del campo ante un rival que apuesta por la dinamita de arriba y en el medio va con dos: Rabiot y Tchouaméni o Koné.

Ahora bien, la semifinal de hace dos años muestra que será necesaria una gran versión de cada uno de los jugadores. Ahí suele estar la clave. Y es que la genialidad de Lamine Yamal para poner rápidamente las tablas evitó que Francia tejiera una tela de araña una vez que estuvo en ventaja. No ha demostrado estar a ese nivel el jugador del Barça, pero qué mejor partido para dar un paso adelante... También se antoja clave que el cuarteto defensivo mantenga su seguridad y que Unai Simón firme una actuación notable. Hará falta, pues esto es el más difícil todavía, ya que con respecto a la Eurocopa el ataque galo ha sumado a Olise y Doué/Barcola a los ya clásicos Mbappé y Dembélé.