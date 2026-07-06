Viajar al pasado

Hace pocos días que volví de unas (la verdad es que) necesarias vacaciones. Durante esas dos semanas no me fui de viaje, al menos no físicamente, pero creo que sí lo hice de manera temporal. En pleno Mundial 2026, cuando quienes estaban llamados a ser las grandes estrellas eran Mbappé, Vinicius, Lamine o Haaland, el mejor jugador está siendo un chavalín de 39 años que lleva el 10 en Argentina. Ver a Messi disfrutar sobre el campo y seguir siendo capaz de ser el mejor después de tanto tiempo me hizo retrotraerme a cuando yo era pequeño y empezaba a ver fútbol, cuando empezaba a verlo jugar a él.

Dicen que no es bueno vivir en el pasado. Y poco a poco, aunque a veces lo añore, voy estando de acuerdo con esa afirmación. Al final, nuestros recuerdos nos muestran (casi siempre) una visión idealizada de cada momento, de cada época, de cada persona, o de cada cosa que estemos recordando. Por eso no es bueno del todo pasar mucho tiempo en ellos, porque aunque tu pasado te ha ayudado a construirte tal y como eres, la visión que tienes de él casi nunca va a ser la que en su día fue totalmente real.

Sin embargo, creo que con Messi no nos va a pasar eso, más bien lo contrario. Cuando se retire, todos los que disfrutamos de su manera de jugar lloraremos y lo que hoy aún siguen siendo negacionistas suyos, también, aunque no lo quieran admitir. Todo lo que le podamos contar a próximas generaciones sobre él seguramente se quede corto para describir la magnitud de lo que ha hecho y sigue haciendo sobre un campo de fútbol.

Por su culpa hemos llegado a normalizar cosas que para cualquier mortal son imposibles. El ejemplo más reciente es su gol contra Cabo Verde. Ese control en carrera, dejando botar el balón y dejándolo perfecto para definir por el único hueco que Vozinha le estaba dejando no es que esté al alcance de muy pocos, sino que solo está al alcance de él. Seguramente ese gol no entre en ningún top de su carrera. Y eso es lo verdaderamente asombroso, que algo que para cualquier otro futbolista es extraordinario o único en su carrera, para Lionel Messi es solo un día más en la oficina.