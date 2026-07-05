Inversiones seguras

Pues no, el Dépor no es un ascendido cualquiera. No ha sido –al menos por el momento–, por culpa de Álvaro Carreras o de Angeliño. Sin embargo, la incorporación de Leo Román sí deja patente que no, el Dépor no es un ascendido cualquiera.

Una declaración de intenciones que debería haber convencido a los incrédulos. Más allá de salarios y cachés, Carreras y Angeliño no han sido todavía internacionales con la selección absoluta, cosa que sí ha sido Leo Román. Las fórmulas para lograr fichajes de este tipo existen. Otra cosa es que podamos creer que no es posible en este fútbol en el que cada céntimo de gasto está controlado por el sheriff Tebas y sus secuaces. Es lo que nos lleva vendiendo LaLiga durante más de una década. Además de poder pagar su traspaso, debes poder pagar su salario. Y si no lo haces, te sacamos del negocio. Así de simple. De todos, una operación de este calibre parece reservada para unos pocos. Por ejemplo, hace unos años el Girona realizó un movimiento similar cuando se hizo con la propiedad de Miguel Gutiérrez, el lateral de la cantera del Real Madrid que tan alto apuntaba. Claro que por mucha limitación económica, control financiero y tope salaria, el Girona tiene bajo sus pies el mullido colchón que le ofrece el City Group. La empresa propietaria de Manchester City, Melbourne City, Montevideo City Torque y Troyes, que además posee un alto porcentaje del accionariado de Lommel, EC Bahía, New York City, Palermo y Mumbai City, es el mayor conglomerado del fútbol mundial. Tres años después, el Girona vendió a Gutiérrez al Nápoles por 7 millones de euros más de lo que abonó al club madridista por su ficha.

El Deportivo, parece, está en esas. El contrato de cinco años sirve para atenuar el impacto del coste del traspaso de Leo Román en el limite salarial. Y no es una inversión baladí, ya que es por un jugador joven (25 años, tendrá 30 todavía al final de su contrato), con cierto recorrido en la élite y aún así gran proyección y de una posición –toquemos madera– en la que las lesiones no tienen alta incidencia. En este mundillo pocas inversiones pueden ser calificadas de seguras. La que el Deportivo acaba de realizar con Leo Román, sin embargo, apunta alto.