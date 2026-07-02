Saber perder y ganar

Tengo que reconocer que todavía vivo anclada en el día 23 de junio. En esos 60 minutos en los que el Liceo más espeso que había visto en toda la temporada no era capaz de meterle mano a un Igualada que supo hacer mejor su trabajo. Y en esos penaltis en los que se mascaba la tragedia que se acabó confirmando con el último disparo de Nuno Paiva. En ese dolor que brotaba de las lágrimas de los jugadores. En esas amargas despedidas. Y en esas caras de desolación de los que están detrás de las cámaras, anónimos, pero igual de desconsolados.

El camino a casa ese día fue complicado atravesando toda la celebración. Y se reconocía perfectamente a los seguidores del Liceo porque éramos los únicos que íbamos arrastrando los pies. Supongo que cuando el Deportivo se dejó el ascenso en Mallorca en otro fatídico 23 de junio las penas y necesidades de ahogar las penas era más colectiva. Apenas alguna mueca con los que llevaban camisetas del Liceo con los que me iba cruzando por un paseo marítimo en pleno éxtasis festivo. Que tengo que decir que fueron muchos.

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Si yo me desperté pensando o deseando que todo hubiese sido un mal sueño, no me puedo ni imaginar cómo fue la mañana siguiente en las casas de los jugadores y el entrenador. Pero al fin y al cabo, es la lección que uno tiene que sacar. Que al día siguiente volvió a salir el sol. Es así. Escribía el gran Facundo Salinas en redes sociales que las derrotas y las victorias tienen que durar 24 horas. En el deporte hay una delgada línea que separa el éxito del fracaso, la victoria y la derrota. En algunos como el atletismo o la natación, se miden en centímetros y en centésimas. En este caso, en el acierto en unos penaltis que sonrieron al que tenía menos que perder. Pero los jugadores del Liceo siguen valiendo lo mismo que una semana antes. Eso no puede definir lo que son. Ni mucho menos su camino pasado y futuro. Saber perder y aprender de la derrota.

Pero también hay que saber ganar. El Igualada fue un justo vencedor. Lo que hizo fue una auténtica barbaridad. Pero no me debería sorprender el estercolero de las redes sociales. Me parece que hay que tener una vida muy triste para acordarse para mal del rival en la celebración. Ya no te cuento cuando ni te va ni te viene y simplemente eres de una ciudad del sur. Ya no hablo de los vídeos de los jugadores cantando “que bote, que bote, liceísta el que no bote” (Matías Pascual, sin ir más lejos, lo fue, y su impresionante carrera en Europa despegó aquí). O de “territorio hostil”, palabras elegidas por un entrenador listo, muy listo, que se pasó la final mandando mensajes entre líneas y que supo utilizar muy bien a su favor todo ese odio que se fue generando.

Querido hockey. Ahora tenemos que tomarnos un descanso. Lo necesitamos todas las partes. Nos vemos... cuando toque.