Me gusta, no me gusta

Me gusta el fútbol. No me gusta una Copa del Mundo con 48 equipos. Me gusta el VAR. No me gustan todas sus (no) aplicaciones. Me gusta España. No me gusta la sobredosis de protagonismo que se le está dando a Lamine Yamal. Me gustan los estadios llenos de gente y de colorido. No me gusta el exceso de parafernalia. Me gusta Leo Messi. No me gustan tantos penaltis a favor de Argentina. Me gusta el juego fuerte. No me gusta el juego violento. Me gustan las precauciones. No me gusta el aburguesamiento. Me gustan las novedades. No me gustan los sinsentidos.

Me gusta el baloncesto. No me gustan las ‘pajiplantillas’. Me gusta el Básquet Coruña. No me gusta los cuñados del apocalipsis o del éxtasis prematuros. Me gustan las renovaciones. No me gusta el exceso de romanticismo. Me gusta la ACB. No me gustan los cuartos de final al mejor tres. Me gusta la Primera FEB. No me gusta que tenga equipos impares. (Ya casi) no me gusta la NBA. Me gusta Shai Gilgeous-Alexander. No me gusta la descarada protección arbitral. Me gusta que salgan españoles en el draft. No me gusta que los jóvenes acudan en masa a la miel de la nueva NCAA. Me gusta que cada uno haga lo que estime mejor para su carrera deportiva y su vida. No me gusta que se esgrima cualquier excusa para justificar lo injustificable.

Me gusta el tenis. No me gusta que Alcaraz se pierda Wimbledon. Me gusta Jódar. No me gusta que llegue al All England Club sin haber jugado nunca en hierba. Me gusta que Davidovich haya ganado por fin su primer título ATP. No me gusta la cierta falta de nivel del Mallorca Championship. Me gusta John McEnroe. No me gusta que sea el mayor olvidado cuando se cita a los genios de la raqueta.

Me gusta(ba) la Fórmula 1. No me gusta que la tan cacareada nueva reglamentación haya cambiado muy poquito el panorama casi monocorde de los últimos años. Me gustan Alonso y Sainz. No me gusta que se arrastren por esos circuitos de Dios. Me gusta que brille un piloto joven. No me gusta que sea solo por una cuestión de coche. Me gustan las carreras. No me gusta lo caro que resulta poder verlas desde el sofá de casa.

Me gustan prácticamente todos los deportes. No me gustan los monopolios televisivos y el ninguneo, el maltrato y la falta de respeto a muchos de ellos.

Y ya que estamos, me gusta el verano. No me gusta el aire acondicionado polar.