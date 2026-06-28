Más allá de las imposiciones del fútbol moderno y del control económico de LaLiga, el Deportivo no es un ascendido cualquiera. No lo es por diversos motivos. Uno, el más obvio, es su tradición, su historia, su glorioso pasado. El segundo, también manifiesto, está justificado en su masa social, que apoya al equipo masivamente tanto en Riazor como en los partidos a domicilio. El tercer pilar es el músculo económico, de todos sobradamente conocido desde hace un par de años.

Mucho se está hablando del futuro lateral izquierdo blanquiazul. Todo el deportivismo está satisfecho con el rendimiento de Giacomo Quagliata, pero el club parece decidido a tirar la casa por la ventana en esta posición. Los nombres de Álvaro Carreras y Angeliño, aunque puedan sonar a descabellados por su caché, no están lejos del alcance del club coruñés. Sobre todo en el caso de Álvaro Carreras. Un club que ronda los 50 millones de euros de límite salarial puede permitirse a varios jugadores –tampoco demasiados– con un salario neto por encima de los 2 millones de euros. El ferrolano cobra en el Real Madrid algo menos de 9 millones. Mucha diferencia, sin duda, aunque existen infinidad de precedentes de este tipo en jugadores descartados por equipos que participan en la Champions League, que siguen asumiendo buena parte del sueldo del jugador –entre el 50% y el 70%–, sobre todo cuando hay contratos de larga duración de por medio. Como es el caso, curiosamente, de Carreras, que el pasado verano firmó con el club blanco por seis temporadas. La opción de Angeliño, al haber necesidad de pagar traspaso, podría resultar algo más complicada, aunque esa cifra equilibraría el montante total de la operación con respecto a la de Carreras, ya que el jugador de Coristanco tiene un caché bastante inferior al del jugador madridista.

Hay a quien le parece un exceso buscar un jugador franquicia en un lateral. Sin embargo, la maniobra concuerda con la filosofía de juego de Antonio Hidalgo y Fernando Soriano. ¿Cuál fue la influencia de Quagliata en el juego la pasada temporada? ¿Y de David Mella cuando se situó en esa posición? Entre los dos sumaron siete goles y dos asistencias. Todos tenemos en mente multitud de acciones peligrosas de ataque protagonizadas por ellos. La lateral izquierdo es una posición clave en el sistema de juego y la fuerte inversión no se hará a la ligera. La apuesta es clara y firme. Porque el Deportivo no es un ascendido cualquiera.