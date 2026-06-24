El valor de la historia

El pasado fin de semana, el Celta Fortuna conseguía algo al alcance de muy pocos clubes: ascender a Segunda División siendo un filial de un equipo de Primera. La prueba de ello es que, actualmente, ninguno de los grandes del fútbol español cuentan con su segundo equipo en la división de plata. Solamente la Real Sociedad, además del equipo celeste, gozarán en la próxima temporada de ese privilegio ganado sobre el terreno de juego. No cabe duda de que es momento de felicitar al Celta por este importante logro.

A lo largo de los últimos días, en numerosos medios de comunicación, se trasladó la idea de que se trataba de la primera vez que en un equipo gallego iba a contar con un filial en el segundo escalón de nuestro fútbol. Sin embargo, la realidad y la historia demuestran que eso no es así. El primer filial en jugar en Segunda fue el Deportivo Juvenil, hace más de siete décadas. Así se encargó de recordarlo mi compañero Dani Fernández -periodista, no confundir con el cantante- en un reportaje publicado en este periódico.

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Fueron muchos los aficionados del Dépor y futboleros que se enteraron de ese hito a través de ese reportaje. Y que, incluso, se sorprendían al ignorar ese dato, que ahora consideran una parte relevante del pasado blanquiazul. Y eso me hizo reflexionar y comprobar como, lamentablemente, la historia pasa a ser olvidada demasiadas veces.

Como ejemplo, en A Coruña también podemos referirnos a la Copa Concurso España de 1912. Se trata de un título nacional absoluto, tan válido como otro cualquiera, y que permaneció en el olvido durante décadas. Fue el periodista Rubén Ventureira, ahora director de El Ideal Gallego, el encargado de recordarlo a través de una investigación y un libro que hicieron que la Federación Española acabase reconociendo la oficialidad del torneo. El Dépor tiene siete títulos, y no seis, aunque en no pocas ocasiones se tiende a quitarle al logro de 1912 el valor que sin duda tiene. Lo mismo pasa con el citado ascenso del Deportivo Juvenil y, en general, con todo lo ocurrido muchos años atrás. Y me parece un error de colosales dimensiones.

Piénsenlo bien. ¿Les gustaría que dentro de sesenta años el título de Liga ganado por el Dépor, o la Copa del Centenariazo, fuesen considerados como algo poco más que anecdótico? En mi opinión, lo que debe suceder es lo contrario. El paso del tiempo le da siempre más valor a las grandes gestas.