El fútbol sala es para sinvergüenzas

Qué bonito es el fútbol sala. Creo que ya lo dije alguna vez por aquí. Me prometí a mí misma que aprovecharía cualquier oportunidad para dar voz a uno de los deportes más emocionantes que existen, aunque en los últimos años se hayan empeñado en maltratarlo desde las altas esferas. Hay guerras que doy por perdidas. Y hay veces –pocas– en las que entiendo que hay batallas que no vale la pena librar. Pero cuando el balón empieza a rodar por el 40x20, hay pocas cosas –o pocas corbatas– que puedan frenar lo que genera el futsal.

Barcelona y ElPozo Murcia nos están ofreciendo un regalo de esos que pensé que nunca más íbamos a recibir. Solo van tres partidos. Dos para los blaugranas, uno para los identificados por llevar lonchas de jamón en su camiseta. Carisma es poco decir. Ambos están devolviendo a este deporte algo que parecía haberse perdido entre sistemas y automatismos. Ojalá tengamos que llegar a ver el quinto. Cuánto hacía que dos equipos no nos deleitan con tantas alternativas, festivales de goles y, sobre todo, con una lucha sin cuartel. O mejor dicho, con tres.

En un fútbol sala cada vez más medido y abrazado de forma casi definitiva a la dictadura de la pizarra, se agradece ver cómo estos tíos están dando rienda suelta al talento y a la pasión. Se han quitado las esposas, desatado los mil enredos que ocupaban sus cerebros y han fluido a unos niveles que me han recordado a ese fútbol que tanto nos gusta. El de la calle. El de la rebeldía. El de los sinvergüenzas. Y hacen frente así a una tendencia que ha convertido al futsal en ajedrez. Todo estudiado de forma milimétrica.

A veces hay que obedecer, claro. Pero cuánto vale la creatividad. No se trata de despreciar ni desprestigiar la evolución táctica. Pero cuando todo queda subordinado al sistema y el jugador se convierte en un ejecutor, más que en un creador, el espectáculo generado en los pabellones pierde una parte esencial de su alma.

Por eso esta final tiene algo especial que ojalá devuelva al fútbol sala, aunque sea en pequeñas dosis, el punto de locura que en su día a todos nos enamoró. Ahí reside la grandeza de esta serie. El campeón ha pasado a un segundo plano –en mi cabeza, no en la de los clubs implicados–. Barcelona y ElPozo, gracias por recordarnos que el mejor fútbol sala es ese en el que la táctica acompaña al talento, y no al revés. No os volváis a poner las esposas. Y ayudad a los demás a quitárselas.