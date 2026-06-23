No es cuestión de atizar –una vez más– al hockey patines, a su federación y a quienes permiten que ocurran cosas que jamás deberían suceder en el ámbito del deporte, pese a que la sensación sea que se han hecho acreedores de ello con todo merecimiento. Bastante tiene el propio mundillo hockeístico con soportar sus propias penurias, los ninguneos de los dirigentes y las decisiones que impiden a una disciplina tan dinámica, plástica y atractiva abrirse paso en la selva del deporte profesional.

No es cuestión de preguntar lo de siempre, es cuestión de encontrar soluciones de una maldita vez. Más allá de la posibilidad de que la OK Liga se definiera en A Coruña en plena víspera de San Juan, un martes de junio, estaba la opción de adelantar el horario del encuentro. Parece que a nadie en la FEP le pareció una buena idea. Quizá esté yo equivocado y detrás de todo esto haya unos contratos de patrocinio a la altura de los que han obligado a instaurar la pausa de hidratación en el Mundial de fútbol. O, quién sabe, igual la audiencia a través de OK Liga TV vaya a verse reducida en cientos de miles de espectadores si el partido da comienzo, por ejemplo, a las 18.00 o 19.00 horas. Jugar a las 20.30 horas va a provocar que, como mínimo, el autobús del Igualada tenga que abandonar el Palacio de los Deportes en pleno apogeo de la fiesta de las hogueras en las playas de Riazor, el Orzán y el Matadero, con todo lo que ello pueda suponer.

Desde luego, a lo que no va a afectar va a ser al apoyo desde la grada. El liceísmo y A Coruña siempre han estado ahí cuando los verdiblancos los han necesitado. Y la cita de esta noche es ineludible, así que ya sabemos qué aspecto van a presentar los graderíos de la bombonera de Riazor.

Y como atizar, pero de verdad, con las manos, los puños y objetos variados, ya atizaron el pasado domingo en Les Comes los de casi siempre, toca repartir besos y abrazos. Cuando el deporte coruñés va sobrado de buenas noticias, el Liceo, siempre a merced del poder adquisitivo del Barça y, desde hace unos años, de los grandes clubes portugueses, vuelve a estar bajo los focos. Desde el trabajo y la ilusión, pero también desde la modestia de un club que destila grandeza y carácter ganador pese a las constantes trabas con que se ha ido topando a lo largo de los tiempos, el Liceo está a una sola victoria de igualar algo que, incluso cuando dominaba el planeta hockey con mano de hierro, solamente fue capaz de alcanzar en una ocasión. El doblete Liga-Copa de 1991 puede –y debe– tener hoy réplica.