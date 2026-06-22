Tercera evaluación

Este domingo 21 de junio la temporada tocó a su fin para los equipos de ‘O Noso Fútbol’. Es momento de hacer balance y terminar una serie de artículos que arranqué hace casi diez meses con ‘Dos revelaciones y una apuesta’ y continué, en su debido momento, con las primeras evaluaciones.

Lo primero que queda claro es que no me ganaría la vida como pronosticador, aunque dos de mis compañeros me tienen en alta estima tras las porras que hemos ido haciendo en esta sección. La realidad es que a los dos equipos que veía como revelación, Bergantiños y Montañeros, les faltó ese último impulso para estar hasta el final en la lucha por el playoff y ganarse esa etiqueta. En cualquier caso, a los de Carballo les doy un bien como media y al conjunto de Elviña le concedo el notable. Era un recién ascendido y en su temporada prevaleció la ilusión, sin atisbo de sufrimiento.

Tampoco salió —por poco— la apuesta. Dije que no descendería ninguno de los equipos de la delegación coruñesa que participaron en Segunda RFEF, Tercera RFEF y Preferente, y una mala racha culminada con un último día en el que nada salió mandó al Victoria a Primera Futgal. Por desgracia, es el único suspenso, aunque su primera vuelta era de notable y saben el camino para regresar rápido.

Las revelaciones fueron el Atlético Arteixo (Tercera) y el Órdenes (Preferente), que se ganan el sobresaliente a base de una inesperada presencia en el playoff. Eso sí, el futuro del equipo rojiblanco no es halagüeño y su directiva tampoco aprueba, toda vez que una fantástica temporada ha terminado con los jugadores y técnicos de la base exigiendo cobrar.

También tienen un sobresaliente otros tres equipos. Uno es el San Tirso, campeón de la Copa de A Coruña y finalista en el playoff de ascenso a Tercera RFEF. Solo una tanda de penaltis ante el Antela le ha dejado sin la matrícula de honor. Los otros pertenecen a un fútbol femenino que no ha parado de dar alegrías.

El Victoria logró el ascenso a Segunda RFEF tras una inolvidable eliminatoria contra el Real Zaragoza y su filial le siguió la pista cogiendo su relevo en la categoría. Por su parte, el Atlético San Pedro se proclamó campeón de la Copa de A Coruña —precisamente ante el Victoria B— y coronó su curso con un ascenso por penaltis a Tercera. Matrícula para ambos.

Me dejo para el final a los otros tres equipos de la Preferente masculina, a los que reparto un notable (Betanzos), bien (Sofán) y suficiente (Paiosaco), sin olvidar a un Silva que jugará por decimotercera campaña consecutiva en Tercera. Su inicio fue muy flojo, pero cómo no dar un bien que roza el notable a un equipo que mostró tal amor propio en la segunda vuelta.