Las costumbres del imperio

Desde tiempos –bastante, que su historia no es demasiado larga– inmemoriales se acusa a Estados Unidos de ser una nación imperialista. Y lo es. En el plano deportivo. La opinión sobre el resto se la dejo a expertos, analistas, politólogos, tertulianos de todos los soportes y demás.

Del imperialismo del país más poderoso de la Tierra no se salva ya nadie. El resto del planeta, España incluida, faltaría más, copia (o importa, que suena más fino, menos culpable) todo lo posible. Para bien y para mal.

Mercadotecnia –un invento casi tan yankee como el baloncesto–, parafernalias varias, formatos de competición, el espectáculo por encima del deporte... Un nutrido y variado catálogo.

Y no está mal. Al menos en parte. Porque el deporte estadounidense es un ejemplo en mucho pero no en todo. Empezando por su entramado universitario, surtidor de un sistema, el draft, que ayuda muchísimo a proletarizar las competiciones profesionales, a evitar que sus cuatro modalidades principales (basket, béisbol, fútbol americano y hockey hielo) haya un Barça o un Real Madrid.

El formato de playoffs entra en el terreno de las aportaciones discutibles. La regularidad se demuestra en una temporada regular. Eso sí, decidir el título con una serie de eliminatorias es muchísimo más atractivo.

La parafernalia, para gustos. Al arriba firmante le parece excesivo el nivel de ruido, pólvora o otros artificios ya inherentes a cualquier evento deportivo que se precie. Hasta el rugby se ha contagiado.

Donde no admito discusión es en la última costumbre imperial importada. Atañe a la televisión. A señalar a un jugador después de haber cometido un fallo, en ocasiones hasta la saciedad. Suele ir acompañado de planos de su suplente. Y de más tomas del error, ya con el culpable en el banquillo, desde nuevos ángulos. Por si persistiese alguna duda del pecado.

Hay partidos donde chupa más cámara el culpable de una derrota que el artífice de una victoria. Y es que la humillación es indivisible del deporte estadounidense, exportador también de todo tipo de gestos contrarios a un código deontológico existente, por desgracia, solo en la superficie.

El legendario entrenador de fútbol americano Vince Lombardi, arquitecto de la grandeza primigenia de los Green Bay Packers y que da nombre al trofeo de campeón de la NFL, acuñó una máxima para los anales: “Ganar no lo es todo, es lo único”. Lo hizo en tiempos sin mercadotecnia, parafernalias y tropecientos canales de televisión.