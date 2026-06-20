Con Yeremay, el Dépor siempre gana

Era de esperar. Sucedió lo mismo en invierno y el verano pasado. Y también el anterior invierno. Se abre el mercado y se habla de Yeremay. Y eso, créanme, es bueno. No hay mejor señal de que en un club se están haciendo bien las cosas que el hecho de que por sus jugadores se interesen grandes equipos. Que se hable de cantidades millonarias por su hipotético traspaso. Todos quieren algo que tiene el Dépor. Y siempre es mejor estar en esa situación que en la de los clubes pretendientes. Si algo está claro es que, pase lo que pase, el Dépor siempre saldrá ganando. Si Yeremay se acaba marchando, no lo hará a cualquier precio, sino por una cantidad que el club aceptaría.

Si Yeremay se queda, el Dépor tendrá en su plantilla a uno de los futbolistas jóvenes más deseados del panorama europeo y que, además, tiene un vínculo sentimental con el club que tampoco es baladí. Tal vez por eso, a pesar de los rumores y cantos de sirena que le ponen en la órbita de clubes históricos, Yeremay no se salta el guión. No hace declaraciones que estén fuera de lugar y no tiene pinta de que vaya a declararse en rebeldía, algo que es habitual en el mundo del fútbol cuando un jugador está en su ‘prime’ y decide de repente que su equipo, ese que le paga y que en su día apostó por él, se le ha quedado pequeño. No. Yeremay no es de esos.

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Lo único que hasta ahora ha dicho Yeremay es que está feliz por haber conseguido el ascenso y que se quiere ir de vacaciones tranquilo. Y lo cierto es que bien merecido tiene ese tiempo de asueto y desconexión, después de un curso en el que lideró al Dépor hacia el ascenso a pesar de sufrir una de las lesiones más incómodas que puede padecer un futbolista. A pesar de su pubalgia, regateó el quirófano para estar sobre el verde en el momento clave de la temporada.

Desde Italia y Portugal, y más en concreto desde el Sporting, insisten. Que sigan. Y cuanto más, mejor. Lo único que harán es encarecer el precio final de un hipotético traspaso en un futbolista cuya cláusula de rescisión, de más de cien millones de euros, está fuera de mercado. Quien tiene los derechos por Yeremay, se pongan como se pongan nuestros queridos vecinos lusos, es el Dépor.

Queda mucho verano. Y seguirán escuchando el nombre de Yeremay hasta en la sopa. Que se marche es una posibilidad. Pero no una certeza. Si se queda, lo que sí es una certeza es que se volverá a hablar de él en invierno. Y no habría noticia mejor. Significaría que se sigue haciendo grande en el Dépor.