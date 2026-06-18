Somos de Coruña, ¿a qué quieres que te ganemos?

Imposible mejor. Llevo en esta bendita tierra 40 años. Si bien como decía Gardel en el bolero “20 años no son nada”, “40 son nada de nada”. Y jamás viví lo de este año a nivel deportivo en esta ciudad.

He vivido ascensos y títulos del Deportivo. Y partidos que marcaron historia. Y un recorrido inolvidable por Europa. Desde Trondheim a Nicosia. Desde Leeds a Moscú. Desde Atenas a Oporto.

He disfrutado de forma increíble cuando en Melilla el Básquet Coruña ascendió a la ACB. Fue como un sueño. Como cuando andaba conectando a líneas microfónicas para radiar un partido de fútbol en Albacete, o en Orihuela, o en Mollerusa y anhelaba que inventaran la telefonía móvil. En 1992 comenzamos a hacer con esa telefonía conexiones desde la Vuelta a Galicia. Maravilloso. Como lo del baloncesto.

Cuando “aterrizo” en la estación de San Cristóbal, quien me trajo, mi director Bieito, lo primero que me dijo fue que en unos días tenía que radiar la final de la Copa del Rey de hockey sobre patines que se jugaba en el Palacio entre el Liceo y el Barcelona. Yo había visto un total media hora de este deporte en Salamanca y en Almería. ¡Cuántas veces a la bola la llamé pelota o balón, o campo atrás o qué se yo! Pero me lo pasé genial. Daniel Martinazzo, Mario Rubio, Fernando Pujalte, José Luis Huelves, Carlos Figueroa, los hermanos Avecilla, Juan Copa, Willy Duarte, Facundo Salinas… conocí a los mejores jugadores de este deporte.

Y este año. A la vez, al mismo tiempo, en la misma temporada, en apenas un mes... en un tris tras: asciende a Primera el Dépor. Asciende a la ACB el Leyma Básquet Coruña y el Liceo, que ya ha sido campeón de Copa, puede conseguir su novena Liga. Imposible que todo pueda salir mejor. Más allá de cada consecución que se ha logrado en otros deportes y por otros clubes. Me acuerdo del Maristas de baloncesto femenino, del Marineda también con las chicas como protagonistas en hockey. De la buena temporada que ha hecho el OAR en balonmano, del rugby, de los deportes náuticos, del atletismo, del motor, de la natación y de otras muchas disciplinas que han tenido momentos felices en el último curso. Como el bádminton, el boxeo, ciclismo con grandes carreras por nuestras rutas, esgrima, gimnasia, golf, halterofilia, judo, pádel, remo, tenis, karate, vela, voleibol… Gracias a todos por un año magnífico. Todos contáis y todos entendéis que si la labor realizada es increíble, más destaca lo que tiene más atención. Y fútbol, baloncesto y hockey sobre patines, aquí en Coruña, se llevan la palma.

Somos de A Coruña, ¿a qué quieres que te ganamos en deporte?

Enhorabuena.