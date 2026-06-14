A Coruña será tierra de baloncesto

A finales de los años 70 y en los 80, cuando el Deportivo no era ni en sueños proyecto de Súper ni de Euro, lo que emocionaba en el deporte era el Liceo de hockey en A Coruña y el OAR de baloncesto en Ferrol.

Esa etapa coincidió con mis inicios en el periodismo deportivo. Y como el OAR estaba en primera división —todavía no existía la ACB—, yo iba a Punta Arnela y después a La Malata a todos los partidos del OAR. Cuando se clasificaron para la Copa Korac, viajaba por Europa como uno más de la plantilla.

Y de aquella etapa quedaron amistades para siempre: Lou, Manolo Aller, Mico Saldaña... y el presidente Juan Fernández. Juan es una persona irrepetible. Genial en todo, incluso cuando se pillaba rebotes siderales. Fue Conselleiro de Industria con Manuel Fraga y no era ni de Alianza Popular ni del PP. Juan era único. En todo.

Como dentro de unos días le haremos un homenaje a Juan Barro, que también vivió esa época dorada del OAR, porque Barro es de cerca de Ferrol, en estos últimos días he hablado bastante con aquella gente a la que tanto aprecio. Uno de ellos Mico Saldaña, el mitiquísimo base.

Incluso cuando estaba en activo, pero sobre todo después de retirarse, Mico trabajaba en Astafersa, el astillero para construir y arreglar buques que ideó y puso en marcha Juan Fernández, que era ingeniero naval. El número uno de su promoción. Me contaba Mico, que en Astafersa trabajaban un sobrino y el hijo de Juan Fernández: Pablo de Amallo Corral y Ángel, ‘Poli’, Fernández Corral. Ahora presidente y directivo del Leyma Coruña.

Yo ya sabía lo de ese parentesco, pero me encantó que Mico ampliase la historia. Mico dice que 'Poli', que también es ingeniero naval, tenía un currículum excelente antes de trabajar en Nordés Ancin, que dirige Pablo. Es un superprofesional. Y la misma opinión tiene del mandatario del Leyma.

Yo no sé, aunque intuyo que sí, si detrás de la directiva del Leyma está Inditex o Pontegadea. Me gustaría, pero no lo sé. Lo que sí sé es que Pablo de Amallo y su primo Ángel, Poli, no son advenedizos en lo del baloncesto. Que lo mamaron desde niños en el OAR Ferrol, en La Malata y en casa. Y me encanta. Que ya pagaron la novatada en la directiva con el descenso del año pasado y que lo tienen todo para hacer historia.

En Galicia; Ferrol, Lugo, Santiago y Ourense fueron tierra de básquet. Vigo y Coruña, no. Al menos de básquet masculino, porque el femenino es otra historia. Pero pronostico que el básquet en Galicia será A Coruña. Noto que el Leyma lo tiene todo para hacer vibrar como lo hizo en su día el Liceo o el Deportivo.