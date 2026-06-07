Felicidad siempre, pero mejor aquí

Dice el crupier cuando tira la bolita sobre la ruleta en el casino de juego que “no va más”. Hoy para el baloncesto coruñés, la bola giraba con fuerza y salió el premio. Este domingo me acordé de esta expresión cuando ascendió Leyma Básquet Coruña, porque la otra vez que lo hizo en 2024 la felicidad llegó desde Melilla. Traduciendo las millas náuticas y sumando la zona terrestre aproximadamente a 1.300 kilómetros de A Coruña.

Fue la bomba. Alegría inmensa. No se podía pedir más. Bueno, sí Que la felicidad llegue en la propia Coruña. Y eso fue lo que pasó en esta ocasión. También me acordé forzosamente del 3 + 1 con el que fuimos capaces de ganarle al Real Madrid en la temporada en ACB. Luego vino el Barça y también le ganamos. ¿Se acuerdan de Lendoiro? ¡Barça, Madrid, ya estamos aquí!

Y la verdad es que, coincidiendo con la visita en nuestro país del Papa, la justicia, divina o no, se portó como debía. Porque si analizamos la temporada y con mi repetición de enhorabuena para el Obradoiro, si alguien mereció subir de categoría fue el Leyma. Y ha subido. Cuando faltaba medio cuarto para finalizar el partido y el resultado era favorable a Estudiantes 75-60, mandé un WhatsApp de aviso de que el Coliseum se despejaría en cuanto llegásemos al minuto cuarenta.

Un parcial de 5-20 para los naranjas y posesión fallida para decidir dejaron en el electrónico un 80-80 al final del partido. La prórroga comenzó con dos triples a favor y eso es muy importante. 20-17 en cinco minutos para el definitivo Leyma 100-Estudiantes 97. Un sueño hecho realidad. Me gustaría significar las que a mi juicio han sido las principales claves del éxito. El sistema de juego, el entrenador, los jugadores con más o menos efectividad... pero todos “dejándose la vida en la cancha”.

Eso ha sido vital. Y que hemos acabado todos los partidos más o menos como los empezamos. Y eso el resto de equipos no lo hace. Demoledores en esa fase gracias a la rotación. Me hace feliz estar en una ciudad que tiene equipo en la máxima categoría de fútbol y del baloncesto. Y de hockey sobre patines, no lo olvidemos.

Y me acordé de mucha gente. Pero me gustaría acabar el comentario mencionando a dos personas que son especiales: Gus Gago y Charlie Uzal. Abrazo fuerte. Para todos.