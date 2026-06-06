Valladolid y Palencia, final del gafe

Tradicionalmente, en fútbol contra los pucelanos y en baloncesto contra los morados, no tuvimos buenos resultados.

Esta temporada hay en materia futbolística el ascenso de un Deportivo que ganó en Pucela 0-2 el pasado día 24 de mayo y ayer el Básquet Coruña consiguió imponerse a una de sus bestias negras. La cosa no va mal.

Hasta el que es experto exclusivamente en el juego de chapas sabía que el partido iba a ser tremendo. El Básquet Coruña no volvió a ser el equipo que arrasaba al principio de la liga, pero no perdía la cara en ningún momento al partido. Escasas diferencias de un lado y de otro hasta que al comienzo de la segunda parte Palencia se fue en el marcador por siete puntos. Y yo, fiel a ese dicho gallego de que “quen ten cu ten medo” me dieron ganas de marcharme del Coliseum, pensando en lo injusto que estaba resultando el desenlace de esta temporada para el Leyma.

El Básquet Coruña gana una carrera de fondo hacia la final (92-81) Más información

Aguanté. Posiblemente, porque la alegría de todos los palentinos que me rodeaban me animaba a seguir.

Un flojo Diop para lo que todos esperábamos de él, metió al Leyma en el partido de nuevo con siete puntos consecutivos. A partir de ahí, los de Marco se entonaron, pusieron más fuego en las acciones y se impusieron al final de los 40 minutos por el resultado de 92-81.

Ganamos. Justamente. Por eso la valoración final para todos los jugadores “naranjas” es de sobresaliente. Pero me gustaría destacar a uno en particular. Guillem Jou. Buenas canastas y algún rebote fantástico y sobre todo ir a parar a Diop cuando le dieron un auténtico hachazo y se levantó del suelo para revolverse contra el jugador palentino. Allí estaba Jou para que la cosa no fuera a mayores.

Estamos en la final. Volvemos a situarnos a un paso de la ACB. Y como dice mi madre: “mañana será otro día”.