Se agradece el orden

Es justo reconocer que la RFGF ha tomado nota del atropellado tramo final del pasado curso y ha sabido poner soluciones. Algunos equipos encararon mayo de 2025 todavía en octavos de final de la Copa de A Coruña y con partidos de Liga y un playoff por delante, por lo que no tuvieron más remedio que priorizar. Esta vez, con un torneo del K.O. mucho mejor estructurado, incluso se ha podido utilizar un fin de semana para celebrar la final de las distintas copas de aficionados y dar margen para preparar la fase de ascenso.

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En lo que respecta a la delegación coruñesa, las grandes diferencias están en la Copa. La pasada temporada se disputó la primera eliminatoria el 5 de diciembre y los dieciseisavos de final tuvieron lugar —salvo alguna excepción— durante el mes de marzo. El tiempo empezaba a apretar, pero una ronda de octavos excesivamente distanciada en el tiempo, con el primer partido el 9 de abril y el último el 13 de mayo, terminó por liar el calendario.

Los cuartos de final se disputaron íntegramente el 18 de mayo, pero entonces equipos como Carral o San Tirso, clasificados para los playoffs de Primera Futgal y Preferente, se encontraban ante una difícil tesitura: ir a por la siempre apetecible cita de Riazor o gestionar esfuerzos para buscar el ascenso. Los de O Castro tuvieron un final de curso especialmente cruel, con derrota en las semifinales coperas y en el último instante de la final del playoff, por lo que quizá echaron de menos un poco de energía extra.

Uno de los grandes cambios con respecto al curso pasado estuvo en que las fechas no fueron tan flexibles, lo que también facilita el seguimiento de la competición. Primera ronda entre el 2 y el 4 de enero; dieciseisavos entre el 10 y el 18 de febrero y octavos el festivo del 19 de marzo con la única excepción de Club do Mar-Sporting Cambre del día anterior. A partir de ahí, los cuartos el 5 de abril, las ‘semis’ los días 29 y 30 de abril y la final el 21 de mayo.

Con este calendario, el propio San Tirso tuvo diez días para preparar la ida de la semifinal del playoff frente al Atios y la sensación es de menor agobio general. También es importante para no llegar con la lengua fuera a una Copa Diputación que disputan los campeones de las copas y que se celebrará a finales de junio.